عبدالغني شهد يخلف الصربي اليتش في تدريب الشرطة العراقي

بغداد – فسخت ادارة نادي الشرطة العراقي تعاقدها مع المدرب الصربي الكسندر اليتش بعد 24 ساعة على خسارة فريقها الكروي امام الوحدة الاماراتي، في الجولة الثانية من الدور الاول لدوري ابطال اسيا في كرة القدم.

وذكر عضو ادارة النادي غالب الزاملي لوكالة (فرانس برس) عقب انتهاء اجتماع طارئ للادارة: “تم فسخ التعاقد مع المدرب اليتش على خلفية الخسارة من الوحدة”.

واضاف الزاملي: “كانت مباراة الوحدة الاماراتي الفرصة الاخيرة التي منحتها الادارة الى المدرب بعد اخفاقين سابقين في بطولة الاندية العربية، فوجدنا من الضروري انهاء العلاقة معه بالتراضي”.

Welcome to Al-Shorta, our new manager Abdul-Ghani Shahad! He has signed a contract to lead us until the end of next season 👋

عبد الغني شهد يرتبط رسميا بنادي الشرطة حتى نهاية الموسم المقبل خلفا للصربي التيش pic.twitter.com/fR7zefUPW7

— Al-Shorta SC • الشرطة (@AlShorta_SC) February 18, 2020