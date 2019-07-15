عبدالفتاح لـ”الغد”: أتمنى الانتقال للتدريب مع الوحدات – فيديو

عمان – الغد – أكد لاعب فريق الوحدات والمنتخب الوطني لكرة القدم حسن عبدالفتاح، الذي سيقام مهرجان اعتزاله يوم الجمعة المقبل، استعداده لاقتحام عالم التدريب خلال الفترة المقبلة، متمنيا أن تكون وجهته الأولى في التدريب مع الوحدات، الذي احتضن موهبته منذ الصغر.

وأوضح “الشاطر حسن” في حديث لمندوب “الغد” الزميل خالد العميري، ان مهرجان اعتزاله سيتضمن العديد من الفقرات الغنائية والرياضية، لافتا إلى أن مشاركة نجوم عرب في مهرجان اعتزاله يتقدمهم العراقي يونس محمود والسوري فراس الخطيب والكويتي خالد الفضلي والإماراتي محمد عبدالرحمن، قد تأكدت بشكل رسمي.

واستذكر حسن عبد الفتاح صاحب الـ (36 عاما) اللحظات الجميلة والصعبة التي عاشها مع نادي الوحدات والمنتخب الوطني، مؤكدا في الوقت ذاته شعوره بالفخر كونه كان دائما ما يُسجل الأهداف الحاسمة والمهمة لـ”النشامى” أمام منتخبات بحجم اليابان واستراليا، لكنه تحسّر على اهدار فرصة بلوغ نهائيات كأس العالم 2014 في البرازيل، بعد خسارة الملحق العالمي أمام الاوروغواي.

واختار حسن عبد الفتاح – الذي سبق له الاحتراف مع عدد من الأندية العربية – اللاعب أحمد ثائر ليُكمل مسيرة العطاء بالرقم “5”، مشيدا في الوقت ذاته بأخلاقه العالية وقدرته على تحقيق الإنجاز.

يشار إلى أن حسن عبد الفتاح قرر وضع حد لمسيرته الكروية كلاعب مع النادي والمنتخب، حيث سيُقام مهرجان اعتزاله يوم الجمعة 19 تموز (يوليو) الحالي، حيث يلتقي الوحدات مع الرمثا على ستاد الملك عبدالله الثاني.