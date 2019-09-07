عبدالقادر راض عن أداء “الأولمبي” رغم الخسارة أمام قطر

عمان – الغد – أبدى مدرب المنتخب الأولمبي لكرة القدم احمد عبدالقادر، رضاه عن الأداء الذي ظهر عليه الفريق، رغم خسارته 2-3، في لقاء ودي جرى أول من أمس على ملعب اسباير 4 في العاصمة الدوحة، ضمن استعدادات المنتخب للاستحقاقات المقبلة.

وسجل هدفي المنتخب ابراهيم سعادة في الدقيقة 56 وعمر هاني 60.

وينتظر أن يتجدد اللقاء الودي بين المنتخبين مساء يوم غد الإثنين، على أن ينتهي معسكر المنتخب الأولمبي في الدوحة يوم الثلاثاء 10 أيلول (سبتمبر) الحالي.

وأشاد عبدالقادر بالمنتخب القطري والملاحظات الايجابية التي زخر بها اللقاء للاستفادة منها في المواعيد القادمة.

وأضاف: “ظهر المنتخب بصورة طيبة في الشوط الثاني، ورغم ان اللاعبين وقعوا في فخ التسرع في الشوط الأول، الا أنني راض عن الاداء، كما اشركنا العديد من الاسماء الجديدة التي قدمت مستوى جيد”.

وتابع: “فترة الاعداد ما تزال في بدايتها وما شاهدناه يعكس لنا صورة جيدة عن فترة الاعداد الماضية، ما نزال بحاجة للمزيد من المباريات الدولية لرفع مستوى التفاهم بين اللاعبين والمزيد من الاحتكاك مع منتخبات قوية بغية الوصول الى الموعد الرسمي بأقصى جاهزية ممكنة”.

ومن المنتظر أن تسحب قرعة النهائيات الآسيوية تحت 23 عاما التي ستقام في تايلند من الفترة 8 حتى 26 كانون الثاني (يناير) المقبل، في 26 أيلول (سبتمبر) الحالي بالعاصمة بانكوك، حيث جاء منتخبنا في التصنيف الثالث رفقة منتخبات الصين واستراليا والسعودية، فيما حل أولا قطر وأوزبكستان وفيتنام وتايلند، وثانيا كوريا الجنوبية والعراق واليابان وكوريا الشمالية، ورابعا سورية وإيران والإمارات والبحرين.