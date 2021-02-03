عبدالقادر: قصر فترة الإعداد دفعني للاعتذار

عمان – الغد- كشف المدرب الوطني أحمد عبدالقادر، أن قصر فترة الاعداد المتاحة، دفعه للاعتذار عن عدم قبول عرض تدريب فريق معان خلال الموسم الكروي المقبل.

وأوضح عبدالقادر في تصريح لـ”الغد”، أن الفترة الفاصلة عن انطلاق بطولة درع الاتحاد، تزيد قليلا على الأسبوعين، وهي فترة غير كافية لتجهيز فريق جيد.

وأضاف: لا أريد المغامرة في قيادة فريق في بطولة رسمية، دون أن يكون هذا الفريق جاهزا، فأنا مدرب لي اسمي وسمعتي، ولا أرغب في المغامرة بها.

واختتم عبدالقادر تأكيده على أن إدارة معان تسعى جاهدة لاعداد فريق جيد، ولكنها تواجه ظروفا صعبة، نتمنى أن يتغلبوا عليها لتقديم موسم جيد بالدوري.

يشار إلى أن عبدالقادر سبق وأن تلقى عدة عروض من أندية محلية، دون التوصل لاتفاق. – (أخبار النجوم)