عبدالقادر يبدي ارتياحه لتحضيرات “الأولمبي” لنهائيات آسيا

عمان-الغد– أبدى أحمد عبدالقادر المدير الفني للمنتخب الأولمبي تحت 23 عاما لكرة القدم، ارتياحه للمردود الفني والبدني الذي ظهر عليه الفريق في التدريبات الأخيرة، مؤكدا أن الهدف هو الوصول إلى مباراة كوريا الشمالية بتركيز وحالة بدنية عالية.

وكان المنتخب الأولمبي كثف تدريباته، استعدادا لمواجهة كوريا الشمالية في افتتاح مشواره بالنهائيات الآسيوية في تايلند عند الساعة 3:15 من عصر الجمعة المقبل -بتوقيت الأردن- على ملعب بوريرام.

وأجرى المنتخب تدريبا بقيادة المدرب أحمد عبدالقادر، اشتمل على العديد من الجوانب البدنية والفنية والتكتيكية تأهبا لمواجهة كوريا.

ويتضمن مشوار المنتخب في البطولة ضمن المجموعة الرابعة، مواجهة فيتنام عند الساعة 3.15 من عصر يوم الاثنين 13 كانون الثاني (يناير) الحالي على الملعب ذاته، ويختتم دور المجموعات أمام الإمارات يوم الخميس 16 الحالي.

إلى ذلك، زار وفد من الاتحاد الآسيوي مقر إقامة المنتخب، واستعرض آخر مستجدات متعلقة بقانون اللعبة بشكل خاص والتحكيم على وجه العموم.

وفي المقابل، اطمأن الأمين العام لاتحاد الكرة سيزار صوبر على استعدادات المنتخب قبيل انطلاق منافسات البطولة.

جاء ذلك خلاله اتصاله الهاتفي مع الجهازين الفني والإداري للمنتخب، مشيرا إلى مساعي الاتحاد لتسخير الإمكانيات المتاحة كافة لضمان تحقيق النتائج الإيجابية المطلوبة.