عبد الحفيظ يخط “الانزياح الأسلوبي في شعر إبراهيم نصر الله”

عزيزة علي

عمان- ضمن منشورات “إربد عاصمة الثقافة العربية 2022″، صدر عن وزارة الثقافة، كتاب بعنوان “الانزياح الأسلوبي في شعر إبراهيم نصر الله”، للباحث أحمد عبد الحفيظ، الذي أجرى الدراسة للدواوين الآتية “مرايا الملائكة 2001، حجرة الشاي 2007، لو أنني كنت مايسترو 2009، على خيط نور هنا بين ليلين 2012، الحب شرير 2017”.

في مقدمته للكتاب، يرى المؤلف أن هذه الدراسة تهدف إلى سبر أغوار الخطاب الشعري للأديب إبراهم نصر الله، التي تتمثل من خلال مستوياته المتعددة، ألا وهي “الدلالية والتركيبية”، مبينا أن اختياره هذا الشعراء دون غيره، فهو تمثيله للأحداث الشعرية ومزاوجته بين التأصيل والتحديث في تجربته الشعرية، كذلك نوعيته الشعرية الطامحة للخروج عن المعيار في تشكيل اللغة، من خلال الرموز والأقنعة والدوال والصور، الموظفة في تمثيل أسئلة فلسفية ووجودية تخالج نفسه، وتصور واقعه المعيش؛ لجعل هذا الخطاب يحمل رسالة إنسانية شاملة مبتكرة ومتجددة، تكشف عن معنى الذات والوجود ومعنى الذات في الوجود.

ويضيف عبدالحفيظ أنه سعى في هذا الدراسة للكشف عن مدى استخدام الشاعر لإمكانات اللغة بصورة مغايرة للمعيار، من خلال تحليل مكونات البنى المعيارية ومكونات البنى المنزاحة؛ لإبراز مدى إسهام الانزياح في تميز الأسلوب الشعري وكشف هذه الانزياحات وقيمها الجمالية، مبينا أن الدراسة جاءت في ثلاثة فصول، يتحدث الأول عن ماهية الانزياح من خلال تتبع تطور المصطلح واستقراء المفهوم عند العرب والغرب، ثم الولوج في مستويات الانزياح وتبيانها.

ويتحدث الفصل الثاني عن المستوى الدلالي في شعر نصر الله، من خلال فحص طبيعة العلاقة بين الكلمات والدلالة الناتجة عنها، عن طريق رسائل الانزياح الدلالي “المجاز والمفارقة”، داخل النص الشعري، ثم يأتي الفصل الثالث للحديث عن الانزياح على المستوى التركيبي، متضمنا وسائل الانزياح وما فيها من تقديم وتأخير والتفات وحذف وتكرار، وأثر الظواهر المدروسة في الإيقاع الداخلي للقصائد في الدواوين المختارة.

ويرى المؤلف أن أهمية هذه الدراسة تكمن في تحديد ظاهرة الانزياح الأسلوبي في المجموعة الشعرية التي هي موضوع الدراسة، وفق غاية الانزياح الذي عمد إليه الشاعر والظاهرة الموظفة له، وما أحدثه هذا الانزياح من إبراز جمالية تشكيل النسيج الشعري لديه، والابتكار المغاير للدلالة، وتحديد مدى قدرة الانزياحات الموظفة في الخطاب الشعري على خلق مزايا تعبيرية، وتوليد جمالية جديدة تنزاح بالدلالة إلى الخرق والإدهاش والمفاجأة المنشودة.

ويتحدث عبدالحفيظ عن المنهج الذي اتبعه في استقصاء الظاهرة، هو المنهج الأسلوبي، والاتكاء على إجراءاته وظواهره؛ وذلك بغية الخروج بدلالات الانزياح ومدى حضورها والقيمة الفنية والجمالية لهذا الحضور في خطاب نصر الله الشعري، مبينا أنه حدد أهدفا لهذه الدراسة، وهي “الكشف عن الانزياحات الأسلوبية الموظفة في تجربة نصر الله الشعرية، وتوضيح الآلية المتبعة لدى نصر الله في الانتقاء من حيث استدعائه العناصر اللغوية بغية استعمالها استعمالا يخرج بها عن المألوف ويغاير المعتادة، والعناصر اللغوية بالدرس والتحليل الذي يتصل بوظيفتها وفق الأسلوبية الحديثة والتناسب بين الظاهرة والكيفية الموظفة للعنصر اللغوي في النسق الشعري”.

وفي خاتمة الكتاب، يقول “إن هذه الدراسة انطلقت لرصد الظواهر الأسلوبية الموظفة في الخطاب الشعري لنصر الله في المجموعات الشعرية، التي تم دراستها، وفق إجراءات المنهج الأسلوبي، والتحديد الإجرائي للأسلوب كانزياح عن القاعدة في بنية النص الشعري، ومطالعة المادة النقدية للانزياح في الفهم النقدي العربية والغربي؛ للكشف عن ملامح الانزياح المنتج للشعرية المتولدة من القصيدة والابتداع في انتقاء الدوال، والتراكيب الموظفة للظواهر الأسلوبية المختارة، وامتلاك الدوال والتراكيب والقدرة على خلق شعرية مبتدعة وقيامها ببث الانفعالات الذاتية للشاعر، وتحقيق غاية الإفهام والمفاجأة، وفق المعقول لبث اللامألوف والمدهش، من ذلك تم الوصول إلى جملة من النتائج وهي: تعد الأسلوبية بلاغة حديثة تشكل نظاما تؤدي فيه اللغة وظائف مخصوصة، مبعثه دراسة الأساليب وميزات التعبير اللغوي عن الفكر بواسطة الكلمات والتراكيب، وتنوعت ميادين الدراسة الأسلوبية منها الأسلوبية “البنيوية، التعبيرية، الأدبية”، ويتحدد الاتجاه وفق منهج الوصف والوظيفة المبتغاة في التحليل الأسلوبي، ويتحدد الأسلوب من خلال الحقول الآتية (الاختيار، والتركيب، والانزياح)”.

ورأى أن نصر الله عمد إلى الانزياح بترتيب الكلمات والتراكيب، محاولة لتحويل دلالات الدوال وإثرائها بالتخصيص وتكثيفها، ومبعث ذلك الأثر النفسي والارتباط الذهني الأعمق للدوال المعاد تشكيل تراتبيتها في النسق الشعري المختار، كما اتسعت بنية التكرار في بنية النص الشعري المختار بأشكاله المتعددة، ليرسم من خلال حضوره مستوى دلاليا وإيقاعيا مهما، أضفى على الخطاب الشعري انزياحا منسقا مع تجربة الشاعر الشعورية والانفعالات النفسية والرؤى الخاصة به بهدف تأدية وظائف أسلوبية عدة، فمنها تأكيد أهمية المكرر، ومخاطبة المتلقي، واستثارته لخلق الفاعلية المرتقبة، والانجذاب للنص واكتناه أسراره الخفية والغيبية المرجوة من التكرار، وتم تمثيل التكرار بتقنيات عدة مدعمة بظواهر أخرى بالتقديم والتأخير.

ولفت إلى أن شعر نصر الله يزخر بالبنى المنزاحة المخالفة للمألوف والأصل، وفي ذلك نقل للشعر إلى حيز المفاجأة والدهشة والخروج على السنن اللغوية وإضفاء الجمالية الخارقة للمألوف، والحيوية للأسلوب، المحققة لغرض الانزياح، مشحونة بعاطفة وجدانية عميقة متجددة.