عبد الرحيم مراشدة يقدم دراسة في “تمثيلات الشعرية” لدى عرار

عزيزة علي

عمان- ضمن منشورات “إربد عاصمة الثقافة العربية 2022″، صدر عن وزارة الثقافة كتاب بعنوان “تمثيلات الشعرية في النصوص الإبداعية- الشعر في الأردن نموذجا”، للدكتور عبدالرحيم مراشدة.

“شعرية اللغة في ديوان عشيات وادي اليابس، للشاعر مصطفى وهبي التل (عرار)”، بهذا العنوان جاءت مقدمة الكتاب التي يقول فيها مراشدة “سعيت من خلال هذه الدراسة إلى تتبع شعرية اللغة الشعرية عند الشاعر الأردني عرار، والوقوف على أهمية المكونات الشعرية في نصوصه، من خلال معجم عرار الشعري وتحولاته، لا سيما في مرحلة مفصلية من تاريخ تحولات الشعرية القصيدة العربية”.

حاول الباحث في هذا الكاتب العودة إلى المرحلة الزمنية التي شاعت فيها قصائد عرار، ليتبين مدى أهمية هذا الشاعر في الساحتين المحلية والعربية، ومدى التحولات التي أسهم بها في مسيرة الشعر العربي الحديث.

ويرى المؤلف أن عرار جاء في اللحظة المفصلية بين جيلين؛ جيل المتعلقين بالتراث، والمشدودين إلى الماضي، وجيل المنفلتين منه والمبتعدين عنه، مع علمنا بوجود جيل آخر من الشعراء والأدباء، عاشوا بين التوفيقية والتردد، وعلى اعتبار أن اللغة نظام من الإشارات التي تعبر عن الأفكار، وبهذا لا يمكن فصل منتجات الذات والفكر عن التلفظات، واللغة التي بوساطتها تعبر عما يجول في ذواتنا.

ويقول مراشدة “إن عرار كان منسجما مع واقعه وحياته وبيئته وظروفه، ولم نشعر بانحيازه تجاه مدرسة بعينها، فالنص “الموضوع”، الظروف هي التي كانت تملي عليه، وتفتح له شرائط النص الإبداعي لأنه انطلق من ذاته ووعيه، لم ينطلق من أداء مدرسة مسبقة، ولا من منهج مسبق في نصه؛ فكان عصيا على الانضغاط ضمن قالب يتحدد له سلفا، ولهذا نجد نصوصه فسيفساء إبداعية، تتحرك عبر أنماط وألوان، أملاها الراهن والممكن لكل لحظة شعرية، فهو داخل التراث وخارجه وهو منخرط باللغتين القديمة والحديثة في آن، مسنجم ومتصالح مع الوجود ومتعارض معه، كل ذلك يعطي خصوصية للغة عرار الشعرية وكيفيات التعبير لديه”.

ويتحدث المؤلف عن المرحلة التي عاشها عرار، وبوادر وعيه على إشكالية القصيدة العربية، فاطلع على أشعار القدماء وإضافة إلى بقايا الشعر ومدارس عصر النهضة؛ أي “مدرسة أبولو والديوان وشعراء المهجر”، ومع ذلك لم يكن جزءا من هذا النسيج على الإطلاق، حاول شق طريق مختلف وفتح قناة خارجية مختلفة عن النهر العظيم، الرافد للشعر والشعرية في النص الشعري العربي، لافتا إلى أن وعي عرار بطبيعة الشعر وفنونه، جعله يتميز في البناء اللغوي في الشعر، بنزوعه إلى خرق قاعدة المطابقة التي يقتضيها أصل الكلام”، وقد فهم بحدسه ودرايته “أن اللغة، بمفهومها الإبداعي، نظام خاضع لصياغة المتكلم الذي ينظم الألفاظ وفق المعاني التي يتوخى توصيلها للمتلقي على نحو مؤثر”.

ويواصل مراشدة حديثه عن المرحلة التي عاشها عرار، قائلا “تشكلت بدايات التململ من الطبيعة القصيدة العربية، وجمودها على مستوى الشكل والموضوع، لا سيما محاولات الانفلات من القالب الإيقاعي للقصيدة العربية التي حاول الانفلات من قالبها غير شاعر، من أمثال نازك الملائكة والسياب، ولم يكن عرار غافلا عن هذه المسألة؛ إذ جرب حظه في محاولة الانفلات والخروج عن النمط التقليدي للقصيدة العربية، في بعض القصائد الواردة في ديوانه الشعري، وقد بدأ أسبق من الذين ادعوا الريادة في هذا المجال، من أمثال: السياب، ونازك، من هذه الناحية، حتى أن نازك الملائكة اعترفت في كتاباتها، لا سيما في كتابها (قضايا الشعر العربي المعاصر)، بوجود شعراء سابقين عليها من بينهم عرار”.

ويرى المؤلف، أن عرار أضاف إلى مستويات التململ والإيقاع، التململ اللغوي، فقد سعى إلى الاقتراب من شريحة الطبقة الاجتماعية البسيطة، والطبقة الوسطى، بعد أن كان الشعر في أكثره يتشبث بالشرائح العلوية والنخبوية، كما سعى عرار إلى مواكبة اللغة، شكلا ومضمونا، وسعيا إلى إرضاء طموحاته، عبر المواضيع التي تقترب من هواجسه، فهذا الكتاب يسلط الضوء على خصوصيته، من حيث اختياراته من المعجم اللغوي العربي التقليدي، ومن المرجعيات المختلفة التي استند إليها ليخرج لنا بنية لغوية وكيفيات أسلوبية تعبيرية، لا تشير إلا إليه.

ويشير مراشدة إلى أن عرار ابتعد عن البعد الاجتماعي؛ إذ يبدو الأكثر شيوعا واندماجا في سياقات عرار الشعرية، وهذا يرجع إلى فكره الشعري ومدى انخراطه في بنية المجتمع الذي كان يمثله، ويضاف إلى هذا البعد الإيديولوجي، الذي انسحب على قصائد عدة عند عرار، من حيث انحيازه الفكري إلى القضايا القومية العربية والإسلامية، وهناك بعدا آخر، أسهم في مكونات الأسلوب الشعري المتكئ على اللغة أساسا، ألا وهو عدم الاستقرار في مهنته، فكانت ظروفه الوظيفية في العمل على قلق واضح.

وخلص مراشدة إلى أن لغة عرار توزعت في بنياتها الوظيفية بين مستويات عدة، منها ما هو لصيق بطبيعة اللغة ومرجعياتها النحوية والصرفية، وأهمية هذه المرجعية في إضفاء الدلالة، ومنها ما هو ذائب في مرجعيات اجتماعية وفكرية وسياسية، في مستويات عديدة منها “مستويات اللغة الشعبية بيئة وتراثا واندماجها مع الفصحى، التركيب اللغوي المستند للمعجم اللغوي القديم، اللغة الشعرية والأيديولوجيا المتحولة، وبنية اللغة الحديثة”.