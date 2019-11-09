عبد العزيز والشافعي يودعان بطولة العالم لألعاب القوى البارالمبية

عمان – الغد– أنهى اللاعب عامر عبدالعزيز مشاركته ببطولة العالم لألعاب القوى البارالمبية، التي تقام في دبي، بعد أن انتقل إلى الدور الثاني في مسابقة دفع الكرة الحديدة وسجل مسافة 11.90م لفئة F57، كما خرج من الدور الثاني أيضا اللاعب عبدالله الشافعي بمسابقة دفع الكرة الحديدية لفئة F11 مكفوفين مسجلا 9.99 متر، أما العداء نبيل مقابلة فقد شارك في سباق 1500م لفئة T12 مكفوفين، وأنهى السباق بزمن 4.7 دقيقة، وتمكن من تحسين الرقم الذي سجله لنفس السباق في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية وهو 4.9 دقيقة.

ويشارك اللاعب أحمد هندي اليوم في مسابقة دفع الكرة الحديدية لفئة F34، وهو صاحب الميدالية الذهبية والرقم العالي لهذه الفئة في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية جاكرتا 2018.

وفيما يتعلق بحسابات التأهل لدورة الألعاب البارالمبية الدولية القادمة طوكيو2020، فهي معلقة لحين تخصيص مقاعد التأهل من كل دولة، باستثناء اللاعبين الذين يحرزون ميداليات وأرقاما عالمية في بطولة العالم فهم يعتبرون متأهلين حكما.

الى ذلك، زار القنصل أحمد الحموري من القنصلية العامة الأردنية في دبي الوفد الأردني المشارك في البطولة، والتقى رئيس الوفد واللاعبين وأعضاء الوفد وحضر افتتاح البطولة الخميس الماضي، فيما كان جميل الشديفات من القنصلية في استقبال الوفد لدى وصوله مطار دبي الثلاثاء الماضي.

ويترأس الوفد الأردني إبراهيم الحليق أيمن صندوق اللجنة البارالمبية ويضم كلا من: داوود شحادة إداريا، ومحمد الحراسيس مدربا، واللاعبون: أحمد هندي، عامر عبد العزيز، نبيل مقابلة، وعبدالله الشافعي.