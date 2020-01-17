عبد القادر : سنعمل بقوة لتحقيق النتيجة المطلوبة أمام كورية الجنوبية

بوريرام – الغد- هنأ مدرب المنتخب الأولمبي أحمد عبد القادر لاعبي المنتخب على التأهل للدور ربع النهائي بعد تعادله مع المنتخب الإماراتي 1-1 يوم الخميس على ستاد مدينة بوريرام، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة في بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند.

وقال عبد القادر: ” قدم لاعبو المنتخب الأولمبي مستوى جيد، ولكننا قاتلنا وسجلنا هدف التعادل، كان بإمكاننا تحقيق الفوز، ولكننا راضون بهذه النتيجة ونتطلع الآن لخوض الدور ربع النهائي”.

وأردف قائلا : “منتخبي كورية الجنوبية وأوزبكستان قويين، لعبنا مع أوزبكستان في مباراة ودية أقيمت بدبي قبل البطولة وتغلبنا عليهم، ولهذا كنا نفضل مواجهة أوزبكستان، ولكن الآن سوف نعمل بقوة من أجل تحقيق النتيجة المطلوبة أمام كورية الجنوبية”.

وأوضح عبد القادر حول مشاركة محمد بني عطية في مباراة المنتخب الأولمبي أمام نظيره الإماراتي بعدما غاب عن المباراة السابقة أمام فيتنام بسبب الإصابة قائلا “: كان عندنا شكوك حول حالته في المباراة الثانية، ، وقد أشركناه لمدة 70 دقيقة وهو جاهز تماماً الآن”.

وكانت الجولة الأولى من منافسات المجموعة شهدت فوز المنتخب الأولمبي على كوريا الشمالية 2-1 وتعادل الإمارات مع فيتنام 0-0، في حين شهدت الجولة الثانية فوز الإمارات على كورية الشمالية 2-0 وتعادل الأردن مع فيتنام 0-0.

ويشارك في البطولة 16 منتخب تم تقسيمها على أربع مجموعات، وبحيث يتأهل أول فريقين في كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، علماً بأن المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى تتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو.