عبد القادر: سنقوم بتغيير طريقة اللعب أمام فيتنام

بوريرام – أكد أحمد عبد القادر مدرب المنتخب الأولمي أنه يتوقع المزيد من المهاجم يزن النيعمات، وذلك بعد المباراة التي تغلب فيها الفريق على كوريا الشمالية 2-1 يوم الجمعة على ستاد مدينة بوريرام، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند.

وسجل محمد بني عطية (45 من ضربة جزاء) وعمر الزبدة (74) هدفي الأردن، في حين أحرز البديل ريانغ هيون-جو (90+1) هدف كوريا الشمالية.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الجمعة أيضاً تعادل فيتنام مع الإمارات 0-0 على ذات الملعب.

وتصدر الأردن ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، مقابل نقطة لكل من الإمارات وفيتنام، في حين بقي رصيد كوريا الشمالية خالياً من النقاط.



واعتبر عبد القادر أن النعيمات سيعوض الفرصتين اللتين ضاعتا عليه في المباراة، وقال في المؤتمر الصحفي: يحصل أحياناً أن يهدر اللاعبون الكثير من الفرص، ولكن لا زال لدينا ثقة في يزن، فهو يمتلك قدرات عالية، وقد سجل أهداف في المباريات الودية قبل البطولة، ونحن نعتقد أنه سيستغل الفرص في المباراة الثانية أمام فيتنام.

وأضاف: سيطرنا على المباراة من البداية، وهددنا مرمى الفريق المقابل، ولكن لم نكن محظوظين أمام المرمى خلال الشوط الأول في بداية الشوط الثاني.وأوضح: المباراة الأولى تكون دائماً صعبة، ولهذا فإن الشيء الأهم بالنسبة لنا كان الحصول على النقاط الثلاث.

وتابع: سنقوم بتغيير طريقة اللعب من مباراة لأخرى، وفي المباريات التالية نتوقع أن نقدم مستوى أفضل، حيث سنقوم بتغيير الخطط حسب متطلبات المباراة، منتخب كوريا الشمالية لعب بخمسة مدافعين، ولهذا اعتمدنا على التمريرات الطويلة.

في المقابل قال ري يو-ايل مدرب كوريا الشمالية: أعتقد أن كلا الفريقين لعبا بصورة جيدة وقدما أفضل ما بوسعهما، ارتكبنا بعض الأخطاء في الدفاع، وذلك لأن هذه المباراة الأولى للاعبينا، ولم نكن جاهزين ذهنياً للمباراة.

وأردف بالقول: منتخب الأردن اعتمد على الكرات الطويلة في الهجوم، حيث كانوا يعرفون أن مهاجميهم يمتلكون القدرة على صنع الفرص، وقد نجحت هذه الطريقة بالنسبة لهم اليوم، حيث أن مهاجموهم يمتلكون السرعة ويمتلكون قدرات عالية في المواجهات الفردية.

وختم: قمنا بتحليل منتخبي الإمارات وفيتنام، وكذلك سنحاول الاستفادة من دروس الأخطاء التي ارتكبناها اليوم، حيث نريد تقديم مستوى أفضل في المباراتين التاليتين.

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الاثنين، حيث تلتقي الإمارات كوريا الشمالية، والأردن مع فيتنام.

ويشارك في البطولة 16 منتخب تم تقسيمها على أربع مجموعات، وبحيث يتأهل أول فريقين في كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، علماً بأن المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى تتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو.