عبد القادر: لا بديل عن الفوز أمام الامارات

عمان – الغد – أنهى المنتخب الأولمبي، تحضيراته لمواجهة الإمارات، عند الساعة 3.15 مساء يوم غد الخميس – بتوقيت الأردن- على ملعب بوريرام، في ختام منافسات المجموعة الرابعة لنهائيات آسيا تحت 23 عاما.

وشهدت تدريبات اليوم عودة محمد بني عطية للتدريب رفقة المجموعة، فيما بقيت مشاركة محمد وائل الزعبي محل شك حتى الاطمئنان على الحالة البدنية للاعب قبل موعد المباراة.

ويسعى الأولمبي (4 نقاط) لتحقيق الفوز لضمان تأهله إلى ربع النهائي متصدرا لمجموعته، علما بأن التعادل بأي نتيجة إيجابية يمنحه بطاقة العبور وصيفا خلف الإمارات بفارق الأهداف، بغض النظر عن نتيجة مباراة فيتنام (نقطتين) وكوريا الشمالية (دون نقاط) في نفس التوقيت.

ويلاقي بطل المجموعة في الدور المقبل، المنتخب الأوزبكي وصيف ” الثالثة”، في حين يتواجه صاحب المركز الثاني مع المنتخب الكوري الجنوبي متصدر مجموعته.

من جهته شدد عبدالقادر على أهمية اللقاء، باعتباره لقاء الصدارة والتأهل إلى الدور المقبل.

وأضاف: : لن نبحث عن أي نتيجة سوى الفوز، نعي صعوبة المهمة لكننا على درجة عالية من التركيز والثقة بقدرتنا على إنجاز المهمة واكمال المشوار”.

وحول عدم انضمام موسى التعمري للمنتخب، قال:” بلا شك غياب لاعب بقيمته وحجمه عن الفريق سيؤثر على شكل الفريق، خاصة هجوميا، الا ان المنتخب بمن حضر ولدينا الاسماء القادرة على الوصول بعيدا وتحقيق نتائج إيجابية.

الى ذلك، التحق مساء اليوم الابعاء رئيس الوفد، عضو الهيئة التنفيذية للاتحاد، محمد المحارمة، بالمنتخب الاولمبي في تايلند.