عبد القادر يؤكد على أهمية الانضباط التكتيكي أمام كورية الجنوبية

باثوم ثاني – الغد – يخوض المنتخب الأولمبي مواجهة صعبة ومثيرة عندما يتقابل مع كوريا الجنوبية يوم غد الأحد على ستاد ثاماسات في باثوم ثاني، ضمن ربع نهائي بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند.

ويتأهل الفائز من مباراة هذه المباراة ليتقابل في الدور قبل النهائي يوم الأربعاء مع الفائز من مباراة أستراليا وسوريا التي تقام يوم السبت.

وشدد أحمد عبد القادر مدرب المنتخب الأولمبي على أهمية الانضباط التكتيكي في مثل هذه المباريات الصعبة والحاسمة، وقال: “في مواجهة فريق من أقوى الفرق في قارة آسيا، يجب أن يكون هناك واجبات مناطة بكل لاعب، ويجب على اللاعبين الانضباط بشكل كامل والالتزام بتعليمات الجهاز الفني وتطبيقها على أرض الملعب بأفضل صورة ممكنة.”

وأضاف قائلا : “منتخب كوريا الجنوبية له تاريخ كبير في البطولات الآسيوية، ولكن نحن نريد أن نثبت أنفسنا في هذه المباراة، وسنحاول المنافسة بأقصى ما بوسعنا”.

وأضح:” لم نحصل على راحة كافية قبل هذه المباراة، في حين يمتلك المنتخب الكوري أفضلية الحصول على يوم راحة أكثر منا، ولكن رغم ذلك حاولنا العمل مع اللاعبين من أجل الاستشفاء وإعدادهم بأفضل صورة ممكنة من الناحية البدنية لهذه المباراة.”

ورداً على سؤال حول تأثير استمرار غياب موسى التعمري عن المنتخب الأردني، فقد رد المدرب: موسى لاعب مميز بالنسبة لمنتخب الأردن، ولكن الآن يجب أن نركز على اللاعبين الموجودين معنا في هذه التشكيلة هنا.

من جهته اعترف كيم هاك-بوم مدرب كوريا الجنوبية بصعوبة المواجهة أمام الأردن، وقال: ستكون المباراة صعبة، وسوف نتعامل معها على أنها المباراة النهائية.

منتخب الأردن جيد للغاية، ويمتلك لاعبين مميزين، وقد تأهلوا إلى ربع النهائي بعدما قدموا مستويات جيدة، وهم يمتلكون القدرة على التسبب بمشاكل للفرق المقابلة، ولكننا سنركز على أنفسنا في هذه المباراة ونحاول اللعب بطريقتنا المعتادة.

وأوضح: “جميع لاعبي الفريق جاهزين لهذه المباراة، وأنا واثق أن أي لاعب في التشكيلة قادر على المشاركة وتقديم مستوى جيد”.

وأردف بالقول: “من الضروري بالنسبة لي كمدرب أن أؤمن بجميع اللاعبين وقدرتهم على المشاركة مع الفريق، ولهذا أنا أقومبعمل تغييرات كبيرة في التشكيلة، وكذلك فإن منح الفرصة لجميع اللاعبين يمنحني القدرة أكثر على تقييم مستواهم.”

وتابع:” لدينا خبرة كبيرة في المنافسة في البطولات القارية، والفريق حقق إنجازات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، خاصة في دورة الألعاب الآسيوية، ولكن عند دخول أرض الملعب لا يهم التاريخ، وكل ما يهم هو ما تقدمه على أرض الملعب”.