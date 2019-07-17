عبد الكريم خطاب ينال برونزية بطولة العالم البارالمبية لرفع الأثقال

عمان – الغد – توج لاعب المنتخب الوطني البارالمبي لرفع الاثقال عبد الكريم خطاب ببرونزية بطولة العالم لوزن 88 كغم، الجارية حاليا بمدينة استانا الكازاخستانية وتستمر حتى 21 الشهر الحالي بمشاركة 441 رياضي ورياضية من 78 دولة.

وجاءت برونزية خطاب بعدما تمكن من رفع 213 كغم مساء الأربعاء خلف الصيني يي جكسونج صاحب الذهبية بعد أن رفع 228 كغم وحل المصري هاني عبد الهادي ثانيا ونال الفضية بعد أن تمكن من رفع 216 كغم.

وتمكنت أسماء عيسى من ضمان التأهل إلى برالمبيك طوكيو 2020، وذلك بعدما حلت رابعة في منافسات 79 كغم للسيدات الأربعاء.

وعلى الرغم من عدم تتويجها بإحدى الميداليات بعد منافسة شديدة تمكنت أسماء عيسى من الظفر بالمركز الرابع حيث رفعت 113 كغم وبفارق ضئيل عن المنافسات على الميداليات الملونة.

وكان المنتخب قد حظي بميداليتين لعمر قرادة ومحمد الشنيطي بعد ان تمكنا من الظفر بفضتي وزن 49 للرجال والناشئين في مستهل المشاركة الأردنية، بينما لم يحالف الحظ لاعبنا محمد طربش الذي خاض مساء الإثنين منافسات وزن 65 كغم واكتفى بالمركز الخامس.

وأبدت الأمين العام للجنة البارالمبية الأردنية مها البرغوثي رئيسة الوفد الأردنية عن سعادتها لإنجاز عبد الكريم الذي عزز سلسلة النجاحات التي تحققت بالطولة وكان اخرها إنجاز أسماء عيسى بتمكنها من التأهل إلى بارالمبيك طوكيو، وباركت البرغوثي إنجاز أسماء وتمكنها من التأهل إلى بارالمبيك طوكيو.

وتعتبر بطولة العالم في أستانا في مقدمة محطات التأهيل إلى بارالمبيك طوكيو 2020 فضلا عن انها تدخل في نطاق اعداد ابطالنا للمشاركة في النسخة الثانية لدورة العاب غرب أسيا البارالمبية التي تستضيفها الأردن بالفترة من 15-22 أيلول القادم.

وتضم بعثة المنتخب البارالمبي إلى كازاخستان أحمد الحياصات مديرا للوفد ومعالجا، عيسى هلال مدربا، و7 لاعبين هم عمر قرادة، جميل الشبلي، عبد الكريم خطاب، معتز الجنيدي، محمد طربش، محمد أبو عرار ومحمد الشنيطي، إضافة للاعبتين ثروة الحجاج وأسماء عيسى.