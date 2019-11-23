عبد الله أبو حسين يظفر بلقب الجولة الخامسة والختامية لبطولة الأردن للدرفت

عمان – الغد – اشتعلت المنافسة بين المتسابقين من الأردن وفلسطين ومصر في سباق الدرفت الخامس (الجولة الأخيرة من بطولة الأردن لسباقات الدرفت) التي أقيمت أمس الجمعة في ساحة الصيانة بالبحر الميت، حيث تكون سباق الدرفت من جولتين وجولة ثالثة وأخيرة لأفضل 13 نتيجة يحققها السائقون في الجولتين الأولى والثانية، وبدعم من إطارات سيلفرستون.

واستطاع المتسابق عبد الله أبو حسين الفوز بالسباق ولحق به المتسابق ياسر الحلو في المركز الثاني، فيما جاء المتسابق محمد الفقهاء بالمركز الثالث.

وتابع عشاق رياضة السيارات منافسات السباق وتعالت هتافاتهم تفاعلا مع زمجرة محركات المتسابقين وعروضهم الشيقة على الحلبة، حيث شهدت الجولتين الأولى والثانية في السباق ترقب وحذر بين المتسابقين من أجل تحقيق مراكز متقدمة في السباق والحصول على نقاط مميزة في الترتيب العام النهائي لبطولة الأردن لسباقات الدرفت.

وشهدت الجولة الأولى من السباق منافسة قوية بين المتسابقين أحمد الجبالي وعمر الكخن وهشام عصام ومحمد الفقهاء وجبريل تحسين وسهيل الأصبح (فلسطين) وياسر الحلو وعبد الله أبو حسين وعبد الرحمن خورمة (فلسطين) وعبد الله سرور وسليمان عوض و باسم أحمد والسيد غريب (مصر).

واختلطت الأوراق والمراكز في الجولة الثانية بين المتسابقين محمد الفقهاء وعمر الكخن وياسر الحلو وعبد الله أبو حسين ورأفت هارون وعصام الجمل و صهيب البكار وسهيل الأصبح ( فلسطين) وعبد الرحمن خورمة (فلسطين) وعبد الله سرور وعبد الرحمن صوالحي ومحمد كعوش والسيد غريب (مصر).

وفي الجولة الثالثة والأخيرة (النارية) لأفضل 13 نتائج حققه المتسابقون في الجولتين الأولى والثانية تبدلت الأماكن وشهدت هذه الجولة منافسة ولا أروع من أجل نيل لقب السباق وأشعل فتيل المنافسة بين المتسابقين.

النتائج الفنية للسباق

– الأول: عبد الله أبو حسين (نيسان سيلفيا اس13)، برصيد 386 نقطة.

– الثاني: ياسر الحلو (بي ام دبليو ايه 30)، برصيد 385 نقطة.

– الثالث: محمد الفقهاء (بي ام دبليو ايه 30)، برصيد 385 نقطة.

– الرابع: رأفت هارون (تويوتا جي تي 86)، برصيد 384 نقطة.

– الخامس: أحمد الجبالي (نيسان سيلفيا اس13)، برصيد 383 نقطة.

– السادس: صهيب البكار (بي ام دبليو ايه 46)، برصيد 360 نقطة.

– السابع: جبريل تحسين (بي ام دبليو ايه 30)، برصيد 355 نقطة.

– الثامن: هشام عصام (بي ام دبليو ايه 30)، برصيد 346 نقطة.

– التاسع: عصام الجمل (بي ام دبليو ايه 30)، برصيد 345 نقطة.

– العاشر: عمر الكخن (بي ام دبليو ايه 30)، برصيد 337 نقطة.

– الحادي عشر: عبد الرحمن خورمة (فلسطين) (بي ام دبليو ايه 30)، برصيد 333 نقطة.

– الثاني عشر: سهيل الأصبح (فلسطين) على متن (بي ام دبليو ايه 30)، برصيد 314 نقطة.

– الثالث عشر: عبد الله سرور (بي ام دبليو ايه 36)، برصيد 259 نقطة.