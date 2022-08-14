عبد الله أبو زمع يكتب: خريطة الطريق لموسم 2023

عبد الله أبو زمع

أحسنَ اتحاد كرة القدم صنعا، عندما بدأ محاولاته لإعادة أجندة الموسم الكروي إلى سابق عهدها، بعد خطأ كارثي تمثل في تغيير أجندة الموسم بما لا يخدم مصلحة اللعبة واللاعبين.

الرزنامة المقترحة التي كشف عنها اتحاد الكرة، للموسم الكروي 2023، مقبولة وتخدم الصالح العام، ولكنها تحتاج إلى بعض التعديلات والتضحيات من جميع الأطراف، اتحادا وأندية ولاعبين.

أجندة اتحاد الكرة المقترحة تعتبر جيدة ولكنها ليست مثالية، وربما هناك أجندة أكثر ملاءمة للوضع التي تعيشه الكرة الأردنية حاليا، على الصعيدين الفني والمالي.

بحسب خبرتي المتواضعة كلاعب ومدرب، أجد أن هناك أجندة للموسم المقبل، ربما تعتبر أكثر ملاءمة للوضع الحالي، وتصب في مصلحة الجميع، لو تم تطبيقها، شريطة إقرار الجميع أن هناك تضحيات يجب المضي فيها لإعادة الاستقرار إلى برامج المسابقات المحلية.

اقتراحي لأجندة الموسم الكروي 2023، أن يسارع الاتحاد لاستحداث بطولة تنشيطية تبدأ خلال آذار (مارس) وتنتهي في أيار (مايو)، بهدف قتل حالة الفراغ عند اللاعبين، وإعادتهم إلى المنافسات، على أن تبدأ الأندية تدريباتها وتحضيراتها للموسم الجديد خلال شهر شباط (فبراير).

ويفترض أن تحظى البطولة التنشيطية برعاية متميزة، وبجوائز عديدة ومغرية، حتى تعيش الأندية أجواء المنافسات الحقيقية، وهو مطلب ضروري ومهم.

الخطة تتضمن أيضا منح اللاعبين فترة استراحة اعتبارا من مطلع حزيران (يونيو) وحتى مطلع تموز «يوليو»، على أن تباشر الأندية بعد ذلك تحضيراتها للموسم الكروي الفعلي الذي يشهد انطلاق بطولة الدوري خلال شهر آب (أغسطس).

وبما أن الأندية ستنهي الموسم الكروي الحالي 2022 خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، فإن فترة الفراغ التي سيعيشها اللاعبون والأندية، والتي ستستمر فعليا حتى شهر شباط، تحتاج إلى دعم مالي من اتحاد كرة القدم لجميع الأندية التي تعاني أصلا ما أزمات مالية.

وأعتقد أن الاتحاد مطالب بتضحيات مالية، حتى ينجح في تصحيح خطأ العبث بأجندة الموسم الكروي بما لا يخدم الصالح العام، وبالتالي فإن عملية التصحيح واعادة رسم خريطة الطريق، يتطلب تضحيات من الجميع، خاصة اتحاد الكرة الذي يعتبر مظلة الكرة الأردنية بجميع أركانها.

الأيام القليلة المقبلة، مهمة لرسم خريطة الموسم الكروي المقبل، ولا بد من اجتماعات تشاورية يحضرها المعنيون في الأندية واتحاد الكرة، وأعتقد أن عقد اجتماعات منقوصة لا يخدم المصلحة العامة، وعلى الجميع التواجد حول طاولة النقاش وإبداء الرأي، للخروج بقرار سليم يخدم الصالح العام.

هدفنا القادم المنافسة بقوة على لقب كأس آسيا 2023، وبلوغ مونديال 2026، وهدفنا المنافسة في دوري أبطال آسيا.