عبد الله إبراهيم مستشاراً للإتحاد العربي للصحافة الرياضية

عمان – الغد – قررت اللجنة التنفيذية في الإتحاد العربي للصحافة الرياضية، تعيين الزميل الأستاذ عبد الله إبراهيم رئيس جمعية الإعلام الرياضي في دولة الإمارات العربية المتحدة، مستشاراً للإتحاد العربي للصحافة الرياضية، نظراً لكفاءته وخبراته الطويلة في مجال الإعلام الرياضي الإماراتي والعربي والقاري والدولي.

وسبق للزميل عبدالله إبراهيم، أن كان عضواً في اللجنة التنفيذية لهذا الإتحاد عندما كان عضواً في اللجنة التنفيذية للإتحادين الدولي والآسيوي للصحافة الرياضية لسنوات طويلة.

واعتبرت اللجنة التنفيذية أن عبد الله إبراهيم سيعزز من مسيرة الإتحاد العربي للصحافة الرياضية.