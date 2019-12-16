آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة محلية

عبد الله إبراهيم مستشاراً للإتحاد العربي للصحافة الرياضية

منذ 3 ساعات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – الغد – قررت اللجنة التنفيذية في الإتحاد العربي للصحافة الرياضية، تعيين الزميل الأستاذ عبد الله إبراهيم رئيس جمعية الإعلام الرياضي في دولة الإمارات العربية المتحدة، مستشاراً للإتحاد العربي للصحافة الرياضية، نظراً لكفاءته وخبراته الطويلة في مجال الإعلام الرياضي الإماراتي والعربي والقاري والدولي.

وسبق للزميل عبدالله إبراهيم، أن كان عضواً في اللجنة التنفيذية لهذا الإتحاد عندما كان عضواً في اللجنة التنفيذية للإتحادين الدولي والآسيوي للصحافة الرياضية لسنوات طويلة.

واعتبرت اللجنة التنفيذية أن عبد الله إبراهيم سيعزز من مسيرة الإتحاد العربي للصحافة الرياضية.

مقالات ذات صلة

قرعة متوازنة للفرق الإنجليزية بدور الـ 32 من الدوري الأوروبي

منذ 10 دقائق

الترجي التونسي يُلاقي السد القطري في اختبار ثانٍ ضد “الإمكانيات”

منذ 28 دقيقة

ليفركوزن سيتعاقد مع بالاسيوس بعقد يمتد حتى العام 2025

منذ 40 دقيقة

آيندهوفن يُقيل مارك فان بوميل بعد مغادرة الدوري الأوروبي

منذ 45 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock