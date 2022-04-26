عبد المطلب: التدرب منفردا مزعج.. وأشكر هايل على دعمه

مهند جويلس

عمان – يتدرب نجم المنتخب الوطني الرديف محمد عبد المطلب يوميا بشكل منفرد في شهر رمضان المبارك، بعد أن تم فسخ عقده مع نادي الحسين إربد الذي انضم إليه مطلع الموسم الحالي، أملا بإصدار قرار مرتقب للعودة للتدريبات الجماعية مجددا.

ويعتبر عبد المطلب والملقب بـ “بوجبا” أن شهر رمضان من أجمل أيام العام، لما فيها من بركة وأجواء مختلفة في مخيم البقعة الذي يقطن فيه، والذي يتميز بأجواء مختلفة عن بقية المحافظات والمناطق الأردنية، من خلال نشاط الأطفال والحارات الشعبية التي لا تهدأ على مدار اليوم.

ويشير عبد المطلب في حديثه لـ “الغد”، إلى أنه يقضي غالبية وقته في المنزل، قبل التوجه إلى مدينة الحسين للشباب غالبا للركض والتدرب وحيدا، وهو أمر مزعج بالنسبة له، ومن ثم العودة للمنزل ومشاركته بإعداد “القطايف” ومحبته لطبق المنسف، مع التوجه بعدها للمسجد لإقامة صلاة التراويح.

وأضاف: “التدريبات الجماعية أفضل بكثير من الفردية من خلال تواجد عدد كبير من اللاعبين والتحرك بالكرة والاحتكاك المستمر، وهذا الأمر أثر كثيرا على نفسيتي في ظل عدم خوضي أي مباراة رسمية منذ نهائي غرب آسيا في السعودية قبل نهاية الموسم الماضي”.

ويؤكد عبد المطلب أن مدرب المنتخب الرديف أحمد هايل، يحرص على التواصل معه شبه يومي، بقوله: “هايل من المدربين المميزين والأقرب إلى قلبي، ويشجعني باستمرار على بذل مجهود أكبر للحفاظ على لياقتي البدنية استعدادا للاستحقاقات المقبلة، وأقدر اهتمامه الكبير الذي وصل لأن يطلب مني أن يشرف بنفسه على تدريباتي يوميا بشكل فردي”.

ويوضح اللاعب البالغ من العمر 23 عاما، أن المعنويات مرتفعة جدا بين صفوف منتخب تحت 23 عاما من أجل خوض بطولة كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية في شهر حزيران (يونيو) المقبل، مؤكدا بأن اللاعبين لديهم رغبة كبيرة في المنافسة على اللقب، مع أمنياته بحضور كافة اللاعبين وتحديدا المميزين المنضمين لصفوف المنتخب الوطني الأول.

واستطرد: “انتظر قرارا نهائيا من قبل لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة لتحديد مصيري مع البقعة، وذلك بعد أن قدمت شكوى في وقت سابق لعدم تسلمي المستحقات المالية، وتم فسخ عقدي بقرار من لجنة أوضاع اللاعبين، قبل أن يتم رد القرار من لجنة الاستئناف، وعودة أوضاع اللاعبين لفسخ عقدي مؤخرا مع البقعة، بانتظار القرار النهائي من الاستئناف”.

وبين “بوجبا” أنه فضل التوقيع مع نادي الحسين لما وجده من قبل مجلس إدارة النادي الحالية، من احترافية وحسن تعامل مع اللاعبين، مع إشارته إلى أنه سينضم للفريق في حال تمت الموافقة على فسخ عقده مع البقعة، وأنه سيكون في هذه الحالة لاعبا محترفا وليس هاويا، لأن تأخير انضمامه للفريق يعود للاتحاد.

ويرى عبد المطلب أن الحسين يمتلك فرصة قوية في المنافسة على لقب الدوري بسبب وجود كم هائل من اللاعبين بقيادة فنية ممثلة بالمدرب أمجد أبو طعيمة، إضافة إلى تصدره وحيدا جدول الترتيب بعد مرور 3 جولات برصيد 7 نقاط.

وعن علاقته بنادي الوحدات، قال: “كنت قريبا من تمثيل الوحدات قبل انطلاق الموسم الحالي، إلا أن اكتمال قائمة الوحدات وعدم القدرة على تبديلي بلاعب حال دون ذلك، وانا رحبت بفكرة الانضمام وقتها بعقد يمتد لثلاثة مواسم، والمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا، الذي قدم فيه الفريق أداء مميزا ورفع اسم الأردن عاليا آسيويا، وننتظر منه التأهل حتى لو كان الأمل ضئيلا في الوصول للدور الثاني”.

ويتوقع عبد المطلب أن يشهد الموسم الحالي منافسة خماسية على لقب الدوري، ممثلة بفرق الحسين، الرمثا، الفيصلي، الوحدات وشباب الأردن، مع إشارته إلى أن المستوى الفني الموسم الحالي سيكون أفضل من المواسم السابقة.

ويعتبر عبد المطلب أن أبرز إنجازاته هو الحصول على لقب غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية الأخيرة، وتتويجه بلقب هداف البطولة برصيد 5 أهداف، ما ساهم في أسهمه بشكل كبير محليا وعربيا، علما بأنه رفض عرضا من أربيل العراقي بسبب تواضع العرض المقدم من الناحية المادية.