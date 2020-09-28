عبد المنعم عمايري يثير الجدل: اليوم طويت أجمل صفحة بأجمل رواية في حياتي.. هل قصد دانا الحلبي؟ (صور)

بيروت- أثار الفنان الفلسطيني عبد المنعم عمايري حالة من الجدل على حسابه الشخصي على موقع فيسبوك اليوم الأحد، عندما كتب منشورًا يقول: “اليوم طويت أجمل صفحة بأجمل رواية في حياتي”.

المنشور أثار حيرة المتابعين، وبدأت التكهنات إن كان يقصد زوجته السابقة الفنانة أمل عرفة، أم دانا الحلبي التي انتشرت أخبار عن ارتباطهما عاطفيًا ثم انفصالهما دون تعليق من جانبهما.

عبد المنعم عمايري غاضب!

أمام الأسئلة الكثيرة التي تعرض لها عمايري، كتب تعليقًا: “كل ما منكتب شي، بيصير مليون سؤال خواطر”، وتابع في تعليق آخر غاضبًا: “ما بدي أوميين بصفحتي”، وأغلب الظن أنه يقصد “أميين”، وكان هذا سببًا للسخرية منه.

عمايري أتبع المنشور بمنشورٍ غاضب، طلب من خلاله أن يغادر البعض صفحته، وقد كان أسلوبه حادًا، لذا يتحفظ مدى بوست عن عرض المنشور الثاني.

هل قصد دانا حلبي؟

المعلقين على المنشور الخاص بالفنان عبد المنعم عمايري، حصروا مقصده في شخصين، إما زوجته السابقة الفنانة أمل عرفة أو خطيبته الفنانة اللبنانية

بالعودة للحسابات الرسمية لعرفة أو الحلبي، نجد الأولى مشغولة بإصدار أغنيتها الجديدة “انت أشطر” وهي أغنية باللهجة المصرية، أما الثانية فقد كتبت منشورًا على انستغرام أثار الحيرة.

وكتبت الحلبي تعليقًا على صورة لها، يقول: ” أحتاج إلى عشرة عقول فوق عقلي لأقنع نفسي بأن هناك رجلاً لا يكذب”، واعتبر البعض أن الكلمات موجهة لعمايري بعد أنباء انفصالهما.

عمايري يعتذر عن مسلسلين

كشف الفنان عبد المنعم عمايري، أمس السبت، من خلال مقطع فيديو عن اعتذاره عن مسلسلي البيئة الشامية حارة القبة وعرس الحارة، وذلك بسبب غياب التنسيق على حد تعبيره.

وأوضح أن الدور المعروض عليه في حارة القبة كان دورًا أساسيًا، بينما الذي عرض عليه في عرس الحارة دور بطولة مطلقة، وقد اتفق على أداء الدورين لولا غياب التنسيق الذي حال دون ذلك.

وتابع عمايري أنه وقع عقدًا لمشروعٍ جديد، لا يستطيع الكشف عن تفاصيله حاليًا، بينما في حالة حارة القبة وعرس الحارة لم يصل الاتفاق لمرحلة توقيع العقود، وأضاف أن المشروع الجديد ستكشف تفاصيله الأيام القادمة، مع بدء التصوير، مشيرًا إلى أنه عمل كبير على مستوى عالمي، يقوم فيه بدور البطولة. – (مدى بوست)