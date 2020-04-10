عبد المولى يطالب السماح لشركات تعمل بقطاع الإنشاءات استئناف عملها

عمان- الغد- حذر ممثل قطاع الانشاءات ومواد البناء في غرفة تجارة الاردن جمال عبد المولى من تعثر وخروج شركات عاملة بهذا القطاع في حال استمرار توقفها عن العمل.

وطالب الحكومة بضرورة ايلاء هذا القطاع الاولوية القصوى من خلال السماح لهذه الشركات بالعمل من جديد بالحد الادنى اسوة بالقطاعات الاخرى المستثاة من قرار الحكومي بتعطيل القطاعين العام والخاص.

وقال عبد المولى في بيان صحافي اليوم إن الشركات العاملة بالقطاع تمر حاليا بظروف مالية صعبة غير مسبوقة جراء استمرار توقفها عن العمل الامر الذي قد يتسبب في عجزها عن تغطية التكاليف التشغيلية المترتبة عليهم من رواتب موظفين وبدلات الايجار.

واكد عبد المولى ان قطاع الانشاءات ومواد البناء يعد من القطاعات الهامة التي تحرك عجلة الاقتصاد الوطني نظرا للترابط والتشابك مع العديد من القطاعات الاخرى.

وبحسب عبدالمولى يبلغ عدد الشركات العاملة بهذا القطاع حوالي 6 الاف شركة توظف حوالي 40 الف عامل جلهم من العمالة الاردنية.

وأشاد عبد المولى بالإجراءات التي تقوم بها الحكومة لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد عبد المولى حرص القطاع على التقيد بالالتزامات والاجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وضمان صحة وسلامة المواطنين في حال تم السماح لها بالعمل من جديد.