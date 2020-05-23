عبر نويبع: نقل شاحنات البضائع بين مصر والأردن بدون سائق وبنظام (back to back)

احمد الرواشدة

العقبة- تستأنف شركة الجسر العربي للملاحة، عملها بنقل الشاحنات المصرية من نوبيع الى العقبة وبدون سائق بنظام النقل التبادلي back to back بدأ من يوم الاربعاء القادم.

واشارت الشركة في بيان، للتجار وسائقي الشاحنات وشركات التخليص في مصر والأردن، بأنه قد تقرر استئناف عمل خط العقبة نويبع بالسماح بنقل الشاحنات المصرية من نويبع الى العقبة وبدون سائق بنظام النقل التبادلي (back to back)، حيث يتم تفريغ حمولة الشاحنة المصرية في العقبة وإعادتها الى نويبع محملة ببضائع أردنية أو فارغة.

وقالت الشركة ان قرار النقل التبادلي هو قرار حكومي وليس قرار شركة الجسر العربي وقد جاء بناء على التنسيق بين الجانبين الاردني والجانب المصري، مؤكدة ان ان هذا القرار جاء لتجنب انتشار فيروس كورونا وفي اطار اجراءات الحكومة الاردنية والمصرية للحد من انتشار هذا المرض.

واشارت الشركة ان هذا القرار يمنع السائقين المصريين والاردنيين من السفر على بواخر الشركة لحين جلاء هذا الوباء على منطقتنا، مبينة ان شركه الجسر العربي تضمن وتتعهد عوده الشاحنات لصاحبها بالحاله التي تم استلامها عليها وسيتم التعويض عن اضرار حصلت، داعية جميع السائقين وتلتجار والمخلصين واطراف العلاقة بالتعاون.