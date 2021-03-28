عبور سهل لتسيتسيباس وروبليف وبارتي وانسحاب هاليب

ميامي – استهل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس والروسي أندري روبليف المصنفان ثانيا ورابعا مشوارهما بقوة في دورة ميامي لكرة المضرب، أولى دورات الألف نقطة للماسترز عند الرجال، في وقت واصلت الأسترالية آشلي بارتي الأولى عند السيدات حملة الدفاع عن لقبها وعبرت الدور الثالث من دون معاناة، خلافاً للرومانية سيمونا هاليب الثالثة التي اضطرت إلى الانسحاب بسبب الإصابة.

وبعدما وصل الأسبوع الماضي إلى نهائي دورة أكابولكو قبل أن يخسر أمام الألماني ألكسندر زفيريف، كانت بداية تسيتسيباس في ميامي أكثر توفيقاً من الأخير الذي ودع الدورة بسقوطه عند الحاجز الأول في الدور الثاني (بسبب اعفاء المصنفين الـ32 الأوائل من الدور الأول).

ونجح اليوناني في تخطي الحاجز الأول بفوزه أول من امس في الدور الثاني على البوسني دامير دجمهور 6-1 و6-4 من دون معاناة تذكر، خلافا لمواجهاته السابقة أمام الأخير الذي فاز على اليوناني في اثنتين من المواجهات الأربع السابقة بينهما.

وقال تسيتسيباس “كنت ثابتاً في لعبي وكانت ضربات العكسية ناجحة، كما أرسلت جيداً. هذه مباراة جيدة، لا سيما ضد شاب لا أملك في مواجهته سجلاً جيداً”.

وبعد خروج زفيريف المصنف سابعًا عالميًا من الدور الثاني، عزز اليوناني آماله بإمكانية تحقيق اللقب في ميامي حيث يُعتبر الروسي دانييل مدفيديف المصنف أول في الدورة والثاني عالميًا أبرز العقبات أمامه، إلى جاب الروسي الآخر روبليف الذي تخطى بدوره الأميركي تيدي ساندغرن بسهولة 6-1 و6-2 في ساعة وتسع دقائق.

وضرب تسيتسيباس موعدًا في الدور الثالث مع الياباني كي نيشيكوري الذي تفوق على السلوفيني ألياز بيدين في مباراة مثيرة 7-6 (8/6)، 5-7، 6-4، فيما يلعب روبليف، الفائز بخمسة ألقاب في 2020 وبلقب روتردام هذا الموسم، مع المجري مارتون فوشوفيتش الفائز على الأسترالي ثانازي كوكيناكيس 7-6 (7-3) و6-7 (4-7) و6-4.

وخلافاً لتسيتسيباس وروبليف، قاتل الكندي دينيس شابوفالوف السادس لأكثر من ثلاث ساعات لكي يقصي إيليا إيفاشكا من بيلاروس 6-7 (5-7) و6-4 و6-4، فيما لم يجد مواطنه ميلوش راونيتش صعوبة بالفوز في الدور الثالث أيضاً على الأسترالي جوردان تومسون 6-2، 6-1، على غرار الروسي أصلان كاراتسيف المتوج مؤخرًا بلقبه الأول في مسيرته الاحترافية في دبي والفائز على الكازاخستاني ميكايل كوكوشكين 6-4 و6-3.

كما لم يجد الأرجنتيني دييغو شفارتسمان الخامس صعوبة في مواجهة الياباني ياسوتاكا أوشياما وحسم اللقاء 6-3 و6-3.

وعند السيدات اللواتي يخضن في ميامي ثانية دورات الألف نقطة الإلزامية للموسم، واصلت بارتي المصنفة أولى حملة الدفاع عن لقبها وبلغت الدور الرابع بفوزها السهل على اللاتفية يلينا أوستابنكو 6-3 و6-2، فيما انسحبت هاليب المصنفة ثالثة بسبب إصابة في كتفها الايمن قبل مباراتها ضد اللاتفية الاخرى أناستازيا سيفاتسوفا.

وقالت بارتي التي احتاجت الى ثلاث مجموعات لتخطي السلوفاكية كريستينا كوتسوا المصنفة 149 عالمياً في الدور الثاني “كنت أكثر صلابة اليوم. شعرت أن أدائي كان أفضل وأنني كنت بحاجة لأكون مستعدة منذ الكرة الاولى”.

وتابعت الأسترالية التي استغرقت رحلتها من ملبورن إلى ميامي 50 ساعة “اكتسبت الثقة من كل العمل الذي أقوم به مع فريقي”.

وأردفت اللاعبة التي تتصدر التصنيف العالمي منذ 68 أسبوعا “وصلنا الى هنا بأمان وتحضرت جيدًا والآن نستمتع بأشعة الشمس”.

وأهدرت بارتي بطلة رولان غاروس العام 2019 خمس فرص لحسم المجموعة على إرسالها في الشوط الاخير من المجموعة الاولى، قبل أن تحسمها عند الفرصة السادسة بعد 37 دقيقة.

كسرت اوستابنكو المتوجة في فرنسا المفتوحة العام 2017 إرسال بارتي مع انطلاق المجموعة الثانية لتتقدم بشوطين نظيفين قبل أن تستسلم في الستة الاخيرة.

وضربت بارتي موعدًا مثيرًا في الدور الرابع مع البيلاروسية فيكتوريا ازارنكا (14 عالميا) الفائزة على الألمانية أنجيليك كيربر بنتيجة 7-5 و6-2.

من جهة أخرى، من غير المتوقع أن تعود هاليب الى المنافسات قبل “كأس بيلي جين كينغ” المخصصة لمنتخبات السيدات الشهر المقبل والتي كانت تعرف سابقا تحت مسمى كأس الاتحاد.

وقالت الرومانية في بيان “أنا آسفة للغاية لأنني مضطرة للانسحاب من فئتي الفردي والزوجي في دورة ميامي المفتوحة، لكن إصابتي لا تسمح لي باللعب هنا كما أرغب”.

وتابعت اللاعبة المتوجة بلقبين في بطولات الغراند سلام “أنا حزينة كوني لن أتمكن من الاستمرار. أردت المجيء الى هنا وتقديم أفضل ما لدي وخوض العديد من المباريات ولكن للأسف لن لأتمكن من ذلك. آمل في أن أعود العام المقبل بصحة جيدة وأقوى”.

وكانت هاليب من أبرز المرشحات للمنافسة على اللقب الى جانب بارتي واليابانية ناومي أوساكا المصنفة ثانية التي حققت الشهر الفائت لقبها الرابع في بطولات الغراند سلام بتتويجها في أستراليا المفتوحة.

وتأهلت سيفاتسوفا الى الدور الرابع حيث ستواجه الكراوتية أنا كونيوه المصنفة 338 عالميًا التي حققت مفاجأة بإقصائها البولندية ايغا شفيونتيك المصنفة 15 في الدورة وحاملة لقب رولان غاروس 6-4، 2-6، 6-2.

وفازت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا الخامسة على الروسية إيكاترينا ألكسندروفا 7-6 (7/1) و6-4، والبيلاروسية أرينا سابالينكا السابعة على الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا 7-6 (7-4) و6-4. -(أ ف ب)