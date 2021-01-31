عبيدات: الوضع الوبائي مقلق في عمان والسلالة البريطانية تنتشر

عمان-الغد- قال وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات إن أبرز حالات الإصابة بالسلالة الجديدة تتركّز في العاصمة عمّان، وأن أكثر من 350 إصابة بالسلالة الجديدة تمّ تسجيلها خلال الأيام الماضية.

وأضاف عبيدات خلال المؤتمر الصحفي مساء الأحد، أن هناك مؤشرات غير مريحة شهدناها خلال الأيام الماضية وأبرزها ارتفاع نسب الفحوصات الإيجابيّة، وأن مستوى الالتزام في المنشآت التي أعيد فتحها أيضا غير مريح، ونأمل من الجميع الالتزام.

وأكد الوزير أن شركة فايزر ستوفّر دفعة جديدة من اللقاحات في الأردن منتصف شباط، وأن ائتلاف كوفاكس سيقوم بتزويدنا بمطاعيم خلال الأسابيع المقبلة.

وبين عبيدات أنه سيتم الاستمرار بتقييم الوضع الوبائي بالتزامن مع قرب بدء الفصل الدراسي الثاني.