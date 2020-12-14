عبيدات: اتفاقيتنا مع فايزر تغطي 5% من المواطنين

عمان – الغد – قال وزير الصحة نذير عبيدات إن وضعنا الوبائي دقيق والفيروس ما زال بيننا مشيرا إلى أن الفيروس منتشر بكافة المحافظات لكن انتشاره أقل من الأسابيع الماضية.

وأشار عبيدات خلال مؤتمر صحفي بان الأمور تسير حسب ما خططنا له بشأن المستشفيات الميدانية والوزارة تتجه لافتتاح مستشفيات ميدانية في الأيام القليلة القادمة

وأضاف بانه “قمنا بالتوقيع النهائي على ما ستوفره شركة فايزر للأردن وهو يغطي 5% من المواطنين”.

وبين أن اللقاح سيصل الأردن في شهر شباط القادم ونسعى لإيصاله قبل ذلك.