عبيدات: العودة إلى المدارس غير مرتبطة بتلقي المعلمين للقاح كورونا

عمان-الغد- قال وزير الصحة نذير عبيدات، الخميس، إن العودة إلى المدارس غير مرتبطة بتلقي المعلمين للقاح، لكن هناك تفكير لتوفير اللقاح للمعلمين كفئة مرتفعة الاختطار، معبراً عن أمله في التمكن من توفير اللقاحات للمعلمين لكن الأمر يحتاج إلى دراسة والمزيد من الجهد.

ودعا عبيدات المعلمين ومدراء المدراس وأولياء الأمور وأصحاب المدارس الخاصة عبر برنامج صوت المملكة إلى تطبيق البروتوكول بهدف استمرار التعليم داخل أسوار المدرسة.

وبشأن عودة الطلبة إلى الدراسة في الجامعات، أوضح عبيدات أن الجامعات ليست مسؤولية وزارة الصحة، مضيفاً “من ناحية وبائية فقط لا شك أن عودة الجامعات بأعداد كبيرة ووجود عدد كبير من الطلبة في صالات مغلقة له تأثير على الوضع الوبائي، لكن موضوع عودة الجامعات هو قرار للحكومة ولا يوجد قرار بالعودة حتى الآن”.

وأوضح عبيدات بشأن اللقاح الصيني “سينوفارم” أن دولة المنشأ هي دولة عظمى اعتمدته وهناك ملايين تلقوا اللقاح بدون ظهور مشاكل، داعيا إلى “الثقة” في المؤسسة العامة للغذاء والدواء التي أجازته بشكل “طارئ”. مؤكدا أنه لا يوجد فرق بين اللقاحات بعد الإعلان عن تمتعها بفعالية جيدة ومأمونية وفاعلية”، وفق الوزير الذي قال إن النظام الإلكتروني يختار نوع اللقاح بشكل عشوائي.