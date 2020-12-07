عبيدات: المعركة لم تنته.. والأردن لن يقبل إلا بالمطاعيم الآمنة والفاعلة

عمان – الغد – قال وزير الصحة، الدكتور نذير عبيدات، الأثنين، إنّ الوضع الوبائي في الأردن يشهد ثباتاً مع انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، خلال الأسبوعين الماضيين.

وأضاف عبيدات، خلال مؤتمر صحفي في رئاسة الوزراء للحديث عن آخر تطورات وباء كورونا، وإجراءات الحكومة للتعامل معه، أنّ “محاربة فيروس كورونا، بالالتزام بإجراءات السلامة العامة من ارتداء كماكمة بالطريقة الصحيحة والتباعد الجسدي”.

وبين، أن هناك تقدم واضح في عمل المستشفيات الميدانية وستسلم في موعدها، حيث يتم تدريبات للكوادر الصحية التي ستتعامل مع مرضى فيروس كورونا في المستشفيات الميدانية.

وأشار، إلى أن الأردن ملتزم بالتعاقد مع مجموعة من شركات المطاعيم لضمان وصولها وتوفرها باقرب وقت، مؤكدا أن الأردن “لن يقبل إلا بتوفير المطاعيم الامنة والفاعله، ولكن لا بد أن تمر بكافة المراحل المتعلقة بالتعامل مع المطاعيم”.

“مطعوم فايزر سيتوفر خلال الربع الأول من العام المقبل”، وفق عبيدات.

ولفت عبيدات، إلى أنه تم اصدار تسعيرة جديدة للمستشفيات الخاصة للعلاج من كورونا بمختلف مستوياتها.