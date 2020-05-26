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عبيدات: الوضع الوبائي في المملكة يسمح بفتح المزيد من القطاعات

منذ 34 دقيقة
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عمان- قال الناطق الإعلامي باسم لجنة الأوبئة الدكتور نذير عبيدات، إن الوضع الوبائي في كل دولة هو ما يحدد مستوى عودة القطاعات لأعمالها، معتبرا أن الدول العربية التي أعلنت عودة الحياة فيها لطبيعتها تتباين من حيث الخصوصية والظروف الوبائية.
وأضاف عبيدات في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، إن الوضع الوبائي في المملكة يسمح بفتح المزيد من القطاعات وعودة العمل فيها.
ورجح عبيدات ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد مع عودة العمل في القطاع العام والقطاعات الأخرى، مشيرا إلى قدرة الطواقم الطبية وفرق الاستقصاء الوبائي في المملكة على التعامل مع أي تطور للإصابات.
وبين أن اللجنة الوطنية للأوبئة لم توص حتى الآن بفتح المساجد ودور العبادة في المملكة، مؤكدا أن خصوصية الوضع الوبائي تختلف من دولة لأخرى وهي ما يحدد نسبة وطبيعة القطاعات التي يسمح بعودة العمل فيها.
–(بترا)

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