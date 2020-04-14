عبيدات: انتهاء فترة العزل المنزلي لمغادري الفنادق

عمان – قال الناطق الإعلامي باسم لجنة الأوبئة الدكتور نذير عبيدات، إن فترة العزل المنزلي للمواطنين الذين غادروا الحجر في الفنادق انتهت اليوم الثلاثاء، وذلك حسب البروتوكول الذي أوصت به اللجنة الوطنية للأوبئة.

وأضاف عبيدات، في حديث إلى وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن اللجنة الوطنية للأوبئة ومنذ مغادرة المواطنين للفنادق كانت تتابعهم بشكل يومي، مهيبا بأي مواطن لديه أية أعراض الاتصال بالأرقام التي أعطيت لهذه الغاية. وفيما يتعلق بمخالطي منطقة جبل النصر، بين عبيدات أن لجنة الرصد الوبائي قامت بالإجراءات المعهودة ضمن بروتوكول تتبع المخالطين وإجراء الفحوصات اللازمة لهم وأخذ العينات منهم، بالإضافة إلى عينات عشوائية عديدة من نفس المنطقة، مشيرا إلى أن النتائج التي ظهرت لغاية الآن سلبية، وبانتظار استكمال باقي النتائج. يشار إلى انه تم قبل يومين عزل منطقة جبل النصر وذلك بعد اكتشاف 3 إصابات بفيروس كورونا.