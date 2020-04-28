عبيدات: انخفاض الإصابات بـ”كورونا” يؤشر إلى استقرار الوضع الوبائي في المملكة

عمان- قال الناطق الإعلامي باسم اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور نذير عبيدات، إن الانخفاض في أعداد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بالمملكة، يؤشر إلى استقرار الوضع الوبائي.

وأكد الدكتور عبيدات لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) اليوم الثلاثاء، أن هذا الاستقرار لا يعني انتهاء الوباء، الذي ما زال موجودا عالميا، وما زالت انعكاساته وتداعياته ماثلة في كل دول العالم. ودعا الدكتور عبيدات إلى أهمية الاستمرار في اتخاذ جميع الاجراءات الوقائية وتدابير السلامة العامة مع بدء عودة العمل في بعض القطاعات والسماح للمواطنين بالخروج، مؤكدا أهمية التباعد الاجتماعي لمنع أي انتشار أو انتقال للفيروس بين الناس.

كما شدد الدكتور عبيدات على ضرورة استمرار عمليات التقصي الوبائي في المملكة مع العودة التدريجية لمظاهر الحياة العامة، للوقوف بشكل دقيق على الوضع الوبائي.