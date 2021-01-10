عبيدات: هدفنا هو مصلحة المواطن .. والمطاعيم وجدت لحماية الانسان

عمان- الغد- أعلن وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات خلال مؤتمر صحفي اليوم بأن بدء التطعيم بلقاحي فايزر والصيني الإماراتي يوم الأربعاء.

وقال عبيدات، إن المطاعيم وجدت لحماية الناس ونأمل من الناس عدم الانتباه للإشاعات، وأضاف بأن الهدف الرئيسي هو مصلحة الناس والبلد والوطن.

واكد وزير الصحة أن وصول المطعوم سيكون له أثر كبير على الوضع الوبائي في المملكة إلى جانب الالتزام بوسائل الوقاية.

مشيرا إلى أن توفر اللقاح لا يعني انتهاء الوباء، وعلى الجميع الاستمرار بالالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وعدم التجمهر.