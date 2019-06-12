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عبيدات: تخفيض أسعار 1127 دواءً ما بين 18 إلى 68%

منذ ساعة واحدة

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عمان- الغد- قال مدير مؤسسة الغذاء والدواء، هايل عبيدات، إنه تم تخفيض أسعار 1127 دواء بنسب تراوحت بين 18 إلى 68%.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي مع وزير الصحة سعد جابر للإعلان عن مخرجات لجنة دراسة واقع الأدوية ومراجعتها، أن “اللجنة مراجعة أسعار الدواء استعانت بخبراء عالميين من منظمة الصحة العالمية وخبراء من بريطانيا في عملها”.

وأشار إلى أنّه “من حق المواطن الحصول على الدواء بسعر ٍ عادل، فالدواء يجب التعامل معه على أنه سلعة اساسية وليست تجارية تخضع للعرض والطلب”، وأوضح أنه “لم يتم ضبط أي دواء مزور منذ العام 2014”.

من جهته قال وزير الصحة إنّ “مراجعة أسعار الأدوية ستتم بشكل دوري، والاستمرار بدراسة تخفيضات أخرى على المدى القريب والبعيد”.

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