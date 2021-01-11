عبيدات: توزيع مطعوم فايزر من المطار إلى مراكز التطعيم مباشرة

عمان – أكد وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، انه سيتم توزيع مطعوم “فايزر” المضاد لفايروس كورونا بشكل مباشر إلى مراكز التطعيم المعتمدة، فور وصوله إلى مطار الملكة علياء الدولي مساء الاثنين .

واضاف في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية خلال جولة تفقدية قام بها اليوم الاثنين ، شملت قسم الأمصال والمطاعيم بوزارة الصحة و مركز صحي الجبيهة الشامل، أنه جرى تزويد مراكز التطعيم بثلاجات خاصة لحفظ المطعوم بدرجة حرارة (ناقص 70 إلى ناقص 80 )، ولذلك سيتم توزيعه مباشرة من المطار الى مراكز التطعيم في مختلف مناطق المملكة.

وبين وزير الصحة ان قسم الامصال والمطاعيم يحتوي على كافة المطاعيم التي تحتاجها المملكة ضمن برنامج التطعيم الوطني للفترة القادمة، سيتم تخزين مقدار مطاعيم تكفي لمدة من 6 أشهر إلى سنة، حيث تتوفر البنية التحتية اللازمة لحفظ هذه المطاعيم في درجات حرارة مناسبة.

واشار عبيدات إلى أن قسم الامصال والمطاعيم استقبل مساء السبت الماضي أول دفعة من مطعوم “سينوفارم” الصيني الإماراتي المضاد لفيروس كورونا.

بدوره، قال مسؤول ملف كورونا وأمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة الدكتور وائل هياجنة إن الوزارة تعاقدت على شراء دفعات معينة من مطعوم فايزر المضاد لفيروس كورونا، وسيتم اليوم نقله إلى المراكز الصحية الرئيسية وعددها 29 مركزا، لتبدأ يوم الاربعاء المقبل عملية التطعيم بمطعومي فايزر وسينوفارم حسب الخطة المعدة لهذه الغاية،لافتا إلى أن آلية نقل وحفظ مطعوم فايزر ستتم حسب الدليل الوطني والارشادات المعروفة.

من جانبه، قال رئيس مركز صحي الجبيهة الشامل الدكتور أحمد غريز، إن عملية التطعيم في المركز ستبدأ الاربعاء المقبل حسب البرتوكول المعتمد والذي يتضمن التأكد من بيانات متلقي التطعيم والسيرة المرضية له في المرحلة الأولى، ثم يتم اخذ المطعوم مع بقاء الشخص تحت المراقبة لمدة نصف ساعة للتأكد من عدم وجود أي أعراض جانبية.

وبين الدكتور غريز أن المركز جرى تجهيزه وتزويده بالأدوية والأجهزة اللازمة للتعامل مع اي أعراض جانبية قد تحدث لا قدر الله.

–(بترا)