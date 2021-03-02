عبيدات: حظر يوم الجمعة يقلل نسبة الإصابات 37 % والوفيات 35 %

عمان-الغد- قال وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، إن وزارة الصحة أجرت دراسة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وجامعة اكسفورد بينت ان الإجراءات الحكومية ومن ضمنها حظر الجمعة يقلل من الإصابات بنسبة 37 بالمئة والوفيات 35 بالمئة.

وأضاف عبيدات خلال مؤتمر صحفي عقد في رئاسة الوزراء الثلاثاء، أن الحكومة تعاقدت مع شركة فايزر لتأمين مليونين و200 ألف جرعة ستصل خلال العام الحالي، وأنه وصل خلال الأسبوع الماضي 41 ألف جرعة، مضيفا أنه تم التعاقد مع ائتلاف كوفاكس لتغطية 10 بالمئة (أي حوالي مليوني جرعة) ستصل خلال الشهر الحالي، وأن وزارة الصحّة تجري مفاوضات مع عدة شركات لتوفير مطاعيم أخرى.