عبيدات: دراسة تشير إلى احتمالية إصابة نحو 25 ألف أردني بكورونا

عمان-الغد- قال الناطق الإعلامي باسم اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، نذير عبيدات، الأربعاء، إن هنالك دراسة تشير إلى احتمالية إصابة نحو 25 ألف أردني بفيروس كورونا مسبقا.

وأضاف عبيدات عبر برنامج “صوت المملكة”، أن الدراسة أجريت بشكل عشوائي، على 4500 شخص في الأردن، وبيّنت إصابة 2.5 بالألف منهم بالفيروس.

وأوضح عيبدات ، إن الأردن يتأرجح بين المرحلتين الثالثة المتمثلة ببؤر عدة لفيروس كورونا المستجد والرابعة المتمثلة بالتفشي المجتمعي.

وبين عبيدات ، ان “عودة القطاعات للعمل لا يعني أننا نعظم الاقتصاد على الصحة، ولا يمكن لأي دولة أن تبقي قطاعاتها مغلقة”، مضيفا أنه “لا يوجد مطعوم لفيروس كورونا يعطى في المدارس”.

وأشار إلى أنه “من الممكن العودة للحظر الشامل أو الجزئي بناء على الوضع الوبائي”.