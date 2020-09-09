آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

عبيدات: دراسة تشير إلى احتمالية إصابة نحو 25 ألف أردني بكورونا

منذ ساعتين
الناطق الإعلامي باسم اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، نذير عبيدات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان-الغد- قال الناطق الإعلامي باسم اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، نذير عبيدات، الأربعاء، إن هنالك دراسة تشير إلى احتمالية إصابة نحو 25 ألف أردني بفيروس كورونا مسبقا.
وأضاف عبيدات عبر برنامج “صوت المملكة”، أن الدراسة أجريت بشكل عشوائي، على 4500 شخص في الأردن، وبيّنت إصابة 2.5 بالألف منهم بالفيروس.
وأوضح عيبدات ، إن الأردن يتأرجح بين المرحلتين الثالثة المتمثلة ببؤر عدة لفيروس كورونا المستجد والرابعة المتمثلة بالتفشي المجتمعي.
وبين عبيدات ، ان “عودة القطاعات للعمل لا يعني أننا نعظم الاقتصاد على الصحة، ولا يمكن لأي دولة أن تبقي قطاعاتها مغلقة”، مضيفا أنه “لا يوجد مطعوم لفيروس كورونا يعطى في المدارس”.
وأشار إلى أنه “من الممكن العودة للحظر الشامل أو الجزئي بناء على الوضع الوبائي”.

مقالات ذات صلة

“الأردنيّة” تقرّ تعيينات وتشكيلات أكاديميّة وإدارية جديدة

منذ دقيقة واحدة
رفع العزل عن قرية فاع غدا - تعبيرية

عزل 3 أحياء بمنطقة سويمة بلواء الشونة الجنوبية

منذ 10 دقائق

وفاة ثلاثينية بكورونا في مستشفى الأمير حمزة

منذ 34 دقيقة

مسؤول ملف كورونا: العزل المنزلي مسؤولية المصاب الذاتية

منذ ساعتين
انتخابات 2020
62 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock