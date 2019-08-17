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عبيدات رئيسا لـ”جامعة جدارا”

منذ 3 ساعات
جامعة جدارا

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عمان- قرر مجلس أمناء جامعة جدارا بالإجماع في جلسته رقم (11) تاريخ 06/08/2019 القرار رقم (44) التنسيب لمجلس التعليم العالي والبحث العلمي بالموافقة على تعيين الدكتور محمد طالب عبيدات (من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية) رئيساً لجامعة جدارا، وذلك استناداً للمادة (11/ج) من قانون الجامعات الأردنية رقم (18) لسنة 2018. ويذكر أن الأستاذ الدكتور محمد طالب عبيدات حاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة المدنية، وقد شغل العديد من المناصب منها: وزير الأشغال العامة والإسكان، عضو مجلس الوزراء الموقر في حكومتي دولة السيد سمير الرفاعي، رئيس مجلس مؤسسة الإسكان والتطوير الحضاري، رئيس مجلس البناء الوطني، عضو اللجنة الملكية لإعمار المساجد والوقف، ومدير المشاريع في وزارتي التربية والتعليم والبلديات لقطاع الشمال، ومستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الطلبة.

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