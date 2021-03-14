عبيدات شاهد نيابة في قضية مستشفى السلط

موفق كمال

عمان- واصل مدعي عام السلط التحقيق في ملابسات كارثة انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط والتي أسفرت عن وفاة 8 أشخاص من المرضى.

وقال مصدر قضائي لـ”الغد”، إن “مدعي عام السلط استمع اليوم لوزير الصحة المستقيل الدكتور نذير عبيدات كشاهد نيابة في القضية”.

وأضاف المصدر أن الإدعاء العام سيحقق مع كل شخص يرد اسمه بالتحقيق، مشيرا إلى أنه “لم يفرج عن المتهمين الخمسة الذين تم توقيفهم السبت بسبب القضية”.

وأوضح أن “التحقيق في حادثة مستشفى السلط الحكومي لاتزال مستمرة، اذ يبذل فريق التحقيق جهود مكثفة في القضية، مشيرا إلى أنه قد ينتج عنه توقيف آخرين.

وشكل رئيس النيابات العامة القاضي يوسف ذيابات السبت، فريقا من المدعين العامين من عمان والسلط برئاسه نائب عام عمان القاضي الدكتور حسن العبداللات، وعضوية مؤيد الدردور مدعي عام السلط، ورامي طروانه مدعي عام عمان، وقصي المصري مدعي عام السلط، علي الخضيري مدعي عام عمان، وثائر نصار مدعي عام عمان، واحمد محاسنه مدعي عام السلط للتحقيق في القضية.