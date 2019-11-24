عبيدات: ضبط 800 عدسة لاصقة مقلدة لماركة عالمية

كريم الزغير

عمان- ضبطت المؤسسة العامة للغذاء والدواء 800 عدسة عيون مقلدة قبل ايام، داخل محل تجاري لبيع مستلزمات ومستحضرات ادوات التجميل، وفق ما ذكر مدير عام المؤسسة الدكتور هايل عبيدات.

وقال عبيدات في تصريح لـ”الغد” إن جميع العدسات اللاصقة التي تم ضبطها مجهولة المنشأ والمصدر ولا توجد اية وثائق تثبت مأمونية مصنعيتها وهي مقلدة او مزورة وتحمل اسم ماركة عالمية مشهورة، لافتا الى أن استخدام مثل تلك العدسات يلحق امراضا بعيون مستخدميها.

وحسب عبيدات فان مثل هذه العدسات تسبب جروحا وخدوشا وتقرحات في عيون مستخدميها، لافتا الى انه سيتم اتلاف هذه الكمية واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المحل الذي كان يعرضها للبيع.

ولفت عبيدات إلى ضرورة التأكد من سلامة مثل تلك الادوات بالنسبة للمستهلك، وفي حال وجد ان وثائقها مجهولة او غير متوفرة يتوجب عليه الابلاغ عنها.