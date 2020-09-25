عبيدات: على كل مواطن أن يرى بالآخر أنه مصاب كورونا لحماية أنفسنا

عمان – الغد – أكد الناطق الإعلامي باسم لجنة الأوبئة الدكتور نذير عبيدات أن الأردن وصل الى مرحلة لا يستطيع فيها السيطرة على مصادر العدوى لكورونا.

وقال عبيدات عبر التلفزيون الأردني ان الأردن وصل الى مرحلة لا يستطيع معرفة مصادر عدوى الكورونا لكثرتها وان البؤر أصبحت منتشرة في أكثر من مكان في المملكة ولا روابط بينها.

قال إن الانتشار المجتمعي يعني ان يصاب الشخص بفيروس كورونا دون ان يعلم عن مصدر العدوى.

وبين عبيدات ان عدد المصابين كبير ، والبؤر كثيرة ومنتشرة في اكثر من مكان ، ولا يوجد روابط بين هذه البؤر.

وتابع “على كل شخص ان يرى بالاخر انه مصاب كورونا لحماية أنفسنا”.

وتابع ان هدفنا في التعامل مع فيروس كورونا تغير بين المرحلة الأولى والمرحلة الحالية.

وبين عبيدات ان هدفنا في المرحلة الأولى كان منع دخول الفيروس الى الأردن او إبقاء الإصابة في الحد الأدنى لذلك اتخذ الأردن إجراءات قاسية ، ولم يخترعها الأردن وحده ، فتعاملت بعها عدة بلدان ، وهي موجود في الكتب والادبيات الطبية.

وأوضح انه في البداية لم يكن لدينا خبرات او وسائل حماية ، او معرفة بسلوكيات الوباء ، وكم نسبة الوفيات التي تسببها.

وتابع عبيدات : اليوم الوضع يختلف ، اصبحنا نعرف الكثير عن الفيروس ، واصبحنا نعرف اثر الاغلاقات على الحياة خصوصا الاغلاقات الشاملة ، ولذلك يجب ان نغير الاستراتيجية.