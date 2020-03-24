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عبيدات عن إصابات كورونا: “الأمور تحت السيطرة”

منذ 4 ساعات
الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور نذير عبيدات
الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور نذير عبيدات

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قال الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور نذير عبيدات، اليوم الثلاثاء، إن أعداد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في الأردن يوميا “معقولة وتشير إلى أن الأمور تحت السيطرة”.

وأضاف عبيدات لـ”المملكة” أن “بعد أيام عدة سيغادر مجموعة مصابين بكورونا المستشفى إثر شفائهم”.

وأوضح عبيدات أن “معرفة مصدر عدوى الحالة المصابة بكورونا غير المكتشف أصبح أقل أهمية”.

وأشار إلى أن “الحالة المصابة المصنفة سابقا بالحرجة أصبح وضعها وتنفسها جيدين”.

وأعلن وزير الصحّة الدكتور سعد جابر، الاثنين، ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في الأردن إلى 127، بعد تأكد إصابة 15 حالة جديدة بالفيروس.

وبشأن تفاصيل الحالات أوضح الوزير ،أن 4 حالات كانت في الحجر الصحي في مستشفى الأمير حمزة في عمّان، إضافة إلى موظفة إدارية في المستشفى.

وذكر الموجز الإعلامي الدوري الصادر عن وزارة الصحة، أن الحالات الـ127 والتي من بينها الحالة التي شفيت تضم 103 أردنيين، و 7 عراقيين، و 6 فرنسيين، و 3 بريطانيين، و 3 لبنانيين، 2 فلبينيين، وفلسطيني، وأرجنتيني، وأوغندي.

ويبلغ عدد الموجودين في الحجر الصحي الإلزامي في مختلف المواقع، 5050 حالة منهم (3104 حالة حجر في عمان، 1923 حالة حجر في منطقة البحر الميت، 23 في العقبة). -(المملكة)

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