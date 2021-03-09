عبيدات عن الحظر الشامل: هنالك تقييم نهائي

عمان– قال وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، ان الأردن يشهد الموجة الثانية من الوباء وبالتأكيد أن المنحنى الوبائي في صعود، مرجحا عدم ارتفاع الإصابات أكثر من المسجلة بكثير.

وأضاف عبيدات، عبر اثير الأمن، أن المستشفيات لازالت قادرة على استيعاب الإصابات التي تدخلها، لافتا إلى أنه في المرحلة السابقة تم زيادة السعة السريرية، ما ساهم في مواجهة الأرقام المسجلة حاليا.

وعن لقاحات كورونا، قال عبيدات إنه حسب الاتفاقيات الموقعة مع ائتلاف كوفاكس وشركة فايزر وغيرها من الشركات المصنعة تصل دفعات من المطاعيم على شكل دفعات.

وأشار إلى أن أرقام الدفعات التي تصل ليست الأرقام التي نتمناها، معتبرا استطاعت دولة ما توفير المطاعيم التي بحاجة لها في غاية الصعوبة، مؤكدا أن الشهر الحالي سيكون من أفضل الشهور بتوفر المطاعيم وفق الاتفاقيات الموقعة في وقت سابق.

وتطرق عبيدات إلى أن الدول لن تستطيع جني ثمار حملات المطاعيم الا بعد شهور من الآن؛ وذلك يشمل الدول التي تصنع اللقاحات أيضا.

وعن الحظر الشامل، قال إنه سيكون هنالك تقييم نهائي للوضع الوبائي وسيتم دراسة الإجراءات التي من شأنها تقليل أعداد الإصابات وبالتالي التقليل من الوفيات وزيادة قدرة المستشفيات والاستغلال الأمثل لتلك القدرات.

وشدد عبيدات على أن الوضع الوبائي يحتاج إلى الصبر والالتزام وتقدير الظرف الدقيق الذي تمر به المملكة حاليا.-(هلا اخبار)