عبيدات: قد نمتلك مليوني جرعة من اللقاحات بعد أسبوعين

عمان- الغد- قال وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات الاثنين، اننا قد نمتلك مليوني جرعة من اللقاحات بعد نحو أسبوعين.

واضاف عبيدات، انه يتم التفاوض مع سينوفارم على كميات كبيرة من اللقاح.

وبين وزير الصحة، أن قرار عودة الطلبة إلى المدارس ما زال في موعده أي في 7 شباط/ فبراير الحالي، لكنه أشار إلى ضرورة مراقبة الوضع الوبائي في الأردن وتقييمه.

وقال عبيدات عبر قناة المملكة، “لغاية الآن القرار العودة للمدارس ما زال في حينه، لكن لا بد من النظر إلى الوضع الوبائي والمنحنى الوبائي في ظل الزيادة التي شهدناها يوم أمس (الأحد) بنسبة الفحوص الإيجابية وهي ما زالت أكثر من 5% حتى اليوم”.

وبين وزير الصحة، اننا ما زلنا في الموجة الأولى من الوباء ونتعافى منها.

ووصف عبيدات، نسبة الفحوص الإيجابية التي تتجاوز الـ 5% بأنه “وضع غير مريح”، مشيرا إلى ضرورة مراقبة نسبة الفحوص الإيجابية أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس.

“إذا كان الوضع الوبائي جيد، نحن سنكون سعداء بعودة المدارس”، وفق عبيدات.

وأشار إلى “عدم بحث إعادة فرض حظر التجول الشامل أيام الجمع لغاية الآن، أو تقليص ساعات حظر التجول الليلي”.