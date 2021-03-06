عبيدات: لا إصابات بسلالة نيويورك في الأردن

عمان– قال وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، إن الأردن لم يسجل أية إصابة بفيروس كورونا من السلالة البرازيلية وسلالة نيويورك.

من جهته أكد خبير الأوبئة الدكتور محمد الطراونة، أن السلالات حول العالم الأكثر انتشاريا تتمثل بالسلالة البريطانية والسلالة البرازيلية وسلالة جنوب افريقيا.

وأضاف الطراونة، في حديثه لـ هلا أخبار، أن سلالة بريطانيا تقوم بإنشاء الطفرات على بروتين الشوكي على سطح الفيروس، ما أدى إلى زيادة في الانتشار من 40 بالمئة إلى 70%.

ولفت إلى أن السلالات لا تختلف في الاعراض عن الإصابة بفيروس كورونا الاعتيادي غير أن خطورتها تكمن في زيادة الإصابات، ما يؤدي إلى زيادة الضغط على النظام الصحي.

وعن الفرق بين سلالة البريطانية وسلالة البرازيل، قال الطراونة إن السلالة البريطانية اسرع انتشارا من السلالة البرازيلية، لافتا إلى أن الشركات المصنعة للقاحات لا يوجد لديها أية بيانات تثبت فعالية لقاحاتها ضد سلالة البرازيل.

وقال، إن الإصابة بالفيروس للمرة الثانية في سلالة البرازيل خلال فترة قصيرة ممكنة، إذ يمكن الإصابة مجددا خلال فترة زمنية قليلة بالمقارنة مع السلالات الأخرى.

وعن سلالة نيويورك، أكد أن الدراسات حولها لم تكتمل بعد وهنالك بعض التقارير تؤكد احتمالية ان تقوم السلالة بمعادلة الاجسام المضادة، ما يثير المخاوف على فعالية اللقاحات ضد سلالة نيويورك.-(هلا اخبار)