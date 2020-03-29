عبيدات لـ”الغد”: كل بداية ولها نهاية ولا أستطيع التعليق حول سبب تقديم استقالتي

حمزة دعنا

عمان- أكد مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء هايل عبيدات تقديم استقالته مساء اليوم الأحد.

وقال عبيدات لـ”الغد” معلقاً على تقديم استقالته، “كل بداية ولها نهاية ولا أستطيع التعليق حالياََ”.

وكتب عبيدات عبر صفحته على الفيسبوك “على مدار ما يقارب ثماني سنوات كنتم زميلاتي وزملائي اهل الطيب والخلق والعلم وانتم تقفون شامخين على جدران الوطن الأعز قابضين على الجمر وحيث ارتهنت بكم ومعكم بالاخلاص والإيثار وانتم المخلصين”.

وأضاف عبيدات “أما وقد حان وقت الرحيل مفسحا الطريق لغيري من أبناء الوطن فإني أودعكم واستودعكم على الخير والأمل وانتم ومؤسستكم ذا مهابة وعلم ومهنيه وبأس ودون خوف في الحق في خدمة اردننا الغالي واهله في ظل القياده الهاشمية لجلالة الملك عبدالله الثاني ومتمنيا لكل فرد منكم كل الخير والنجاح والسؤدد وحماكم الله وشكرا لكم ولكل من تعاون معنا من داخل المؤسسه وخارجها ومن كافة الاطياف في قطاعات الغذاء والدواء وغيرها”.