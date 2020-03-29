آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

عبيدات لـ”الغد”: كل بداية ولها نهاية ولا أستطيع التعليق حول سبب تقديم استقالتي

منذ ساعة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

حمزة دعنا

عمان- أكد مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء هايل عبيدات تقديم استقالته مساء اليوم الأحد.

وقال عبيدات لـ”الغد” معلقاً على تقديم استقالته، “كل بداية ولها نهاية ولا أستطيع التعليق حالياََ”.

وكتب عبيدات عبر صفحته على الفيسبوك “على مدار ما يقارب ثماني سنوات كنتم زميلاتي وزملائي اهل الطيب والخلق والعلم وانتم تقفون شامخين على جدران الوطن الأعز قابضين على الجمر وحيث ارتهنت بكم ومعكم بالاخلاص والإيثار وانتم المخلصين”.

وأضاف عبيدات “أما وقد حان وقت الرحيل مفسحا الطريق لغيري من أبناء الوطن فإني أودعكم واستودعكم على الخير والأمل وانتم ومؤسستكم ذا مهابة وعلم ومهنيه وبأس ودون خوف في الحق في خدمة اردننا الغالي واهله في ظل القياده الهاشمية لجلالة الملك عبدالله الثاني ومتمنيا لكل فرد منكم كل الخير والنجاح والسؤدد وحماكم الله وشكرا لكم ولكل من تعاون معنا من داخل المؤسسه وخارجها ومن كافة الاطياف في قطاعات الغذاء والدواء وغيرها”.

مقالات ذات صلة

بسبب رفع أسعار الكمامات.. إغلاق صيدلية ومركز لبيع المستلزمات الطبية في إربد

منذ 17 دقيقة
مبنى وزارة العمل - (أرشيفية)

“العمل”: القطاع الخاص مشمول بقرار استمرار التعطيل لأسبوعين إضافيين

منذ 19 دقيقة

إصدار دليل خاص لإجراءات السلامة لعاملي البنوك ومحلات الصرافة

منذ 20 دقيقة

عزل عمارتي “طلبة إربد” وجمع أكثر من 20 عينه من سكانهما

منذ 34 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock