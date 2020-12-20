عبيدات لـ”الغد”: ننتظر المعلومات العلمية بشأن “السلالة الجديدة” لكورونا

حمزة دعنا

عمان- قال وزير الصحة نذير عبيدات، اليوم الأحد، إن الحكومة تدرس جميع التطورات في الدول التي ظهرت فيها سلالة جديدة لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف عبيدات في تصريح لـ”الغد”، أن “الحكومة تنتظر المعلومات العلمية من قبل منظمة الصحة العالمية والمصادر المختلفة، وبناء عليها يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة”.

وأشار إلى أن “الأردن معني فيما يتعلق بالسلالة الجديدة سرعة الانتشار والتفشي للفيروس”.

ونوه إلى أن “المقصود بالسلاسلة الجديدة، هو تغير في المعلومات الوراثية للفيروس نتيجة وجود طفرات جينية، مشيرا إلى أنها ليست أول مرة تحدث مثل هكذا طفرات”.

وكانت منظمة الصحة العالمية أكدت اليوم الأحد، رصد تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها في بريطانيا مؤخرا في ثلاث دول أخرى.

وقالت ماريا فان كيرخوف، وهي خبيرة أمريكية متخصصة في الأمراض الطارئة المعدية ضمن برنامج الطوارئ الصحية والمدينة التقنية لمواجهة جائحة فيروس كورونا في المنظمة التابعة للأمم المتحدة، إن” تلك الدول هي الدنمارك وهولندا وكذلك أستراليا حيث سجلت حالة إصابة واحدة بالسلالة الجديدة”.