عبيدات: للجامعة الأردنية فلسفة هامّة في إعادة تشكيل الطالب

حصلت 5 كليات و10 وحدات إدارية ومراكز في الجامعة الأردنية على شهادة الاعتماد لمعايير شهادة الآيزو :2015” 9001 “؛ لتطبيقها شروط نظام إدارة الجودة الداخلي حسب المواصفات الدولية، وذلك للمرة الثانية على التوالي.

وسلّم نائب مدير شركة (SGS) المهندس هشام جلهم شهادة الآيزو:2015 9001 لرئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات في حفل أقيم اليوم بحضور نواب الرئيس وعمداء الكليات ومدراء الوحدات الحاصلة على الشهادة وأعضاء من الهيئتين التدريسية والإدارية الحاصلين على شهادة المدقق المعتمد leads auditor.

وقال عبيدات في كلمته خلال حفل التسليم، إن للجامعة الأردنية فلسفة هامّة تقف من خلالها في مواجهة تحديات التعليم العالي الحالية، تُسهم من خلالها في إعادة تشكيل الطالب وإعادة النظر في العملية التعليمية التي أصبحت ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمفهوم ضمان الجودة بكافّة مستوياته.

وأكّد على أن ضمان جودة العملية التعليمية في الجامعة بكلّ مكوّناتها ما هو إلا ضمان لاستمراريّة الجامعة، فهي تأبى إلا أن تكون مع التقدم والتطور، معربًا عن فخره بهذا الإنجاز، كما شكر جميع القائمين عليه في الجامعة لجهودهم وإنجازاتهم، إضافة إلى شركة (SGS) المانحة للشهادة.

من جهته، أشاد مدير مركز الاعتماد وضمان الجودة الدكتور محمود القواريق بدعم إدارة الجامعة الدائم لنشر ثقافة الجودة واهتمامها المستمر بالتطوير وتميز أدائها، ممثلة بجميع مكوناتها الأكاديمية والإدارية، كما شكر شركة (SGS) على تعاونها الدائم مع الجامعة خلال مسيرتها للحصول على شهادة الآيزو 9001 وكل من ساهم في إنجاح هذه الجهود.

وفي نهاية الحفل، سَلَّمَ رئيس الجامعة الشهادات إلى عمداء كليات الأعمال والتمريض وطب الأسنان والملك عبدا لله الثاني لتكنولوجيا المعلومات والزراعة، إضافة إلى مدارء الوحدات والمراكز المشاركة، بالإضافة إلى شهادات المدقق المعتمد لـ16 عضوًا من الهيئتين الإدارية والتدريسية التي تمكّنهم من إجراء عمليات التدقيق الداخلي الضرورية لاستمرارية مشروع الآيزو في الجامعة، إلى جانب منح شهادة تقديرية لصهيب العمري من شركة الإضافات المثالية لمساهمته في إنجاح المشروع.

ويُذكر أنّ شركة (SGS) تُعتبر من الشركات الرائدة عالميًّا في هذا المجال حيث قامت بإصدار ما يزيد عن 10000 شهادة مطابقة جودة في حوالي 140 بلدًا حول العالم منها 400 شهادة للقطاعين العام والخاص في الأردن.