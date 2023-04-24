عبيدات للطالبات: لغات البرمجة مهارات أساسية ومطلوبة ينبغي تعلمها

عمان-الغد- تؤكد عضو هيئة التدريس في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الدكتورة رشا عبيدات، “على الرغم من مغريات ضياع الوقت، إلا أن المصادر متاحة بكثرة لتعلم أي مهارة، ولا عذر لأي شخص ألا يتبع حلمه”.

عبيدات، بينت لطالبات مدرسة زينب بنت الرسول الأساسية للبنات بمحافظة إربد في جلسة ضمن حملة سيدات الأعمال في قطاع التكنولوجيا، التي تنفذها مؤسسة إنجاز بدعم من الاتحاد الأوروبي، إن الإناث في عالم التكنولوجيا يواجهن تحديات عديدة، من أهمها، نظرة المجتمع، في كل أنحاء العالم، أن إنتاجية الإناث أقل، ما يحبط نسبة كبيرة منهن، لكن يجب تجاوز هذه النظرة من الداخل، حتى يمكن التقدم إلى الأمام.

وتشير إلى أن التحدي الثاني، هو تحدي العائلة والأمومة، فالعائلة أهم، والدعم مطلوب منهم، لكن يجب علينا إدارة الوقت، فمن لديه حلم، عليه السعي، والفشل لا يجوز أن يوقف الإنسان، بل علينا فعل كل شيء ممكن، باستغلال كل الفرص المتاحة، ومحاسبة الذات، والاجتهاد والإصرار.

وعن مسيرتها تقول عبيدات، إنها درست في مدرسة حكومية، وكانت متفوقة في مراحلها الدراسية، حصلت على معدل 90 في التوجيهي، ودخلت تخصص علوم الحاسوب في جامعة العلوم والتكنولوجيا، رغبة منها في دراسته.

دخلت عام 2001 ولغاية 2005، وتخرجت بتقدير امتياز، الثانية على الدفعة، ثم الماجستير من 2006-2009 بترتيب الأولى على الدفعة، والأولى على مستوى الجامعة في امتحان الكفاءة الجامعية، بين كل التخصصات، وتم تكريمها.

عملت في الجامعة بتعليم مواد البرمجة لطلاب السنتين الأولى والثانية، وفي عام 2014 حصلت على منحة من الجامعة لدراسة الدكتوراة، في جامعة ولاية أوريغون في الولايات المتحدة الأميركية، وحصلت على بعثة مساعد بحث وتدريس في الجامعة ذاتها، ما يعني تمويلا من الجامعتين لتغطية مصاريفها.

عملت عبيدات 4 سنوات في الجامعة، وحصلت قبولا في جامعة أميركية، خلال مدة لم تتجاوز 3 أشهر، فلا يجوز ترك الحلم، مع أي ظروف صعبة، الحلم كان أن تصبح دكتورة في المجال منذ لحظة دخولها الجامعة عام 2001، مؤكدة أن تأسيس أسرة لا يتعارض مع متابعة الحلم والطموح.

تقول عبيدات، إنها كانت الفتاة الوحيدة ضمن مجموعتها البحثية في الجامعة، علما أن الفتيات في تخصص الذكاء الاصطناعي كن 4 فقط، وهذا من ضمن التحديات، التي واجهتها لكنها لم تستسلم لذلك، وبذلت كل مجهود ممكن أمامها.

وتضيف، عام 2019، حصلت على شهادة الدكتوراة في تخصص الذكاء الاصطناعي، وهي تؤهل الشخص لتأسيس شركة، أو الدخول في شركات كبرى، مثل فيسبوك، وجوجل.

وتؤكد عبيدات أهمية مساقات البرمجة لطلاب السنتين الأولى والثانية، مشيرة إلى عدم ضرورة الانتظار إلى وقت الجامعة لتعلم البرمجة، فالمصادر موجودة في كل مكان، وحتى لو لم يدرس الشخص تخصصات الحاسوب، فهي مهارة مطلوبة مثل الطباعة أو اللغة.

وتذكر عبيدات أنها تشرف على طلاب الماجستير في الجامعة، كما شاركت باستحداث برنامج الذكاء الاصطناعي، في الجامعة، سواء البرنامج أو المساقات، وبالإضافة إلى التدريس، تعمل كذلك في البحث العلمي، من خلال مسألة أو قضية معينة تحاول الإجابة عنها، كما أنها تدرس البرمجة لطلاب السنتين الأولى والثانية.

وتبين عبيدات أن لديها 18 بحثا منشورا في مؤتمرات عالمية ومجلات علمية محكمة، وعملت على مشاريع، ترجمة اللهجات العربية العامية إلى اللغة الإنجليزية، وكشف الأخبار المزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي، عبر الكمبيوتر، برنامج لقراءة صور الأشعة، وكشف الإصابة بالتهاب رئوي جراء كورونا، والتنبؤ بالنمو الحضري في مدينة إربد، عبر الذكاء الاصطناعي، بهدف معرفة شكل المدينة بعد عدد من السنوات، لمعرفة مصير الأراضي الزراعية، في ظل خصوبتها.

وتؤكد أنها استغلت كل الوقت الجيد لمزيد من الدراسة والعمل، على الرغم من التحديات العائلية، وهي مرحلة صعبة جدا، استغلال كل الوقت المتاح، ولا أقول إني لا أستطيع، إدارة الوقت، بشكل جيد.

وتوضح “لدي جدول، يومي، أسبوعي، شهري، وسنوي، مكتوب، حتى تعرف ما تنجز، فالأسهل هو ضياع الوقت، ويجب التخلص من إدمان الهاتف”.

الغربة هناك تحدي اللغة، للدراسة في الخارج، ثم الثقافة المختلفة، وصعوبة أيضا العائلة وتحدياتها، وأيضا الثقة بالنفس من خلال المنافسة مع الجميع خلال الدراسة.

تنفذ مؤسسة إنجاز حملة سيدات الأعمال في قطاع التكنولوجيا لطالبات المدارس بدعم من الاتحاد الأوروبي وبشراكة استراتيجية مع وزارة التربية والتعليم بهدف إكساب الطالبات فهماً أفضل للفرص المتاحة في هذا القطاع، ويقوم الاتحاد الاوروبي بدعم عدة برامج في الأردن لتشجيع الثقافة الرقمية، وتعزيز المهارات الرقمية – خاصة بين النساء والشباب – وتعزيز ريادة الأعمال من خلال تحديد الفرص الرئيسة للنمو الاقتصادي الرقمي.