عبيدات للنواب: رفضنا إغلاقا وحظر شاملين لـ8 أسابيع

جهاد المنسي

عمان- قال وزير الصحة نذير عبيدات، اليوم الأحد، إن الحكومة وجدت نفسها أمام خيارات صعبة للتعامل مع فيروس كورونا.

وأضاف خلال جلسة لمجلس النواب لمناقشة تداعيات الجائحة أن “الخيار الأول كان الحظر الشامل الذي يعني الإغلاق الكامل لكل القطاعات مع فرض الحظر التجول ولمدد مختلفة وصلت في بعض الاقتراحات بأن يصل الحظر إلى 8 أسابيع لكي تتم السيطرة على الوضع الوبائي”

وأشار إلى أن ” الخيار الثاني، فكان بأن يقتصر الحظر ليكون جزئيا، وألا يشمل ذلك القطاعات الحيوية التي لا يشكل فتحها عبئا وبائيا ثقيلا”.

وأوضح أن “الاقتراح الثالث، فتح القطاعات كافة، والتعويل على ارتداء الكمامات، والالتزام بوسائل الوقاية للأفراد والمنشآت”.

وبين أن “خيار الحظر الشامل كان مؤيدوه يرون بأنه الطريق الأفضل والأسرع لوقف جماح الوباء والزيادة المستمرة في أعداد الإصابات والوفيات، وبالطبع وقف ضد هذا الخيار الطاقم الاقتصادي، وأيده الطاقم الطبي؛ لأنه يؤمن بأن حياة الأردنيين ومعيشتهم هي جزء لا يتجزأ من صحتهم”.

وذكر عبيدات أن “قدرات القطاع الطبي لم تكن كافية لمواجهة جائحة كورونا. واستحدثنا مستشفيات ميدانية لتعزيز قدرات القطاع الصحي لمواجهة الجائحة، وتطوير النظام الصحي الذي كان المحور الأول لمواجهة الجائحة”.

وأوضح أنه تم “إنشاء مختبرات PCR لتغطي كافة مناطق المملكة ورفع عدد الفحوصات اليومية وتوفير فحوصات جديدة سريعة، إلى جانب بناء 4 مستشفيات ميدانية في المملكة بينها واحد بدعم من الشيخ محمد بن زايد.

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