عبيدات: لم يثبت أن التحورات الأخيرة على كورونا تؤثر على اللقاحات

عمان-الغد – أعلن وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، أن هناك انخفاض في عدد حالات الإصابة وعدد الوفيات في الأسبوع الماضي مقارنة عن الأسابيع السابقة، وأنه سيتم استقبال المرضى في مستشفى عمان الميداني اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

جاء ذالك خلال مؤتمر صحفي لوزير الصحة مساء الاثنين، بشأن آخر تطورات الوباء وإجراءات الحكومة للتعامل معه.

وبين عبيدات أن الفيروس تعرض للعديد من التحورات، وأن السلالة الأخيرة متغيرة بشكل أكبر بالمواد الجينية ما زاد بسرعة انتشارها، وأن التحور المعلن عنه في بريطانيا ليس جديدا، مضيفا، “لدينا الإمكانية لمعرفة ما إذا كانت السلالة الجديدة من فيروس كورونا وصلت إلى المملكة.”

وقال إنه لم يثبت أن التحورات الطارئة على كورونا تؤثر على فعالية اللقاحات، مضيفا أن المطاعيم التي ستصل الأردن فعالة وآمنة بحسب الدراسات.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم التعامل مع المسافرين القادمين من بريطانيا خلال الأسبوع الماضي من خلال فرق التقصي الوبائي عن طريق متابعتهم وأخذ الفحوصات اللازمة.

وحول مطعوم فيروس كورونا، قال الوزير أنه” لدينا خطة وطنية لإعطاء المطعوم ، وستكون الخطة دقيقة وتعتمد على الأولويات”، مضيفا أن هناك مليون جرعة من شركة فايزر إضافة لاتفاقيات مبدئية مع عدد من الشركات الآخرى لتأمين لقاح من فيروس كورونا.