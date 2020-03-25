عبيدات: معايير تحدد الشفاء من كورونا والحديث عن الأعداد سابق لأوانه

عمان- أكد الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور نذير عبيدات أن الحديث عن شفاء مرضى من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وأعدادهم سابق لأوانه.

وقال عبيدات في تصريح صحفي لـ(بترا) اليوم الأربعاء، إن الفحوصات المخبرية لمرضى في مستشفيي الأمير حمزة والملك عبدالله المؤسس كانت سلبية، مؤكدا أن هذه النتيجة ليست حاسمة إزاء الشفاء من الفيروس.

وأضاف ان هناك معايير يجب تحقيقها لتحديد الحالات التي شفيت من الفيروس وخلت منه، موضحا وجود فحص مخبري ثان بفترة زمنية لا تقل عن 48 ساعة عقب الفحص الأولي الذي افاد بشفائهم من الفيروس.

وقال: إن تطابقت النتيجة الثانية مع سلبية الفحص الأول فإنه سيجرى لكل مريض صورة طبقية دقيقة للصدر، مشيرا إلى أنه إذا تبين عدم وجود تغيرات ذات أهمية سريرية في الصدر عندها يكون المريض قد شفي من الفيروس.

وأكد عبيدات أن المعايير السابقة ونتائجها هي التي تحدد شفاء المرضى وتعافيهم من الفيروس.-(بترا -عرار الشلول)