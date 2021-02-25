عبيدات: نحو 150 ألف شخص تلقوا اللقاح المضاد لكورونا

عمان-الغد- قال وزير الصحة، الدكتور نذير عبيدات، الخميس، إنّ نحو 400 ألف شخص سجل على منصة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، حيث بدأت وزارة الصحة، في 13 كانون الثاني/يناير 2021 بتنفيذ حملة برنامجها الوطني للتطعيم ضد كورونا.

وأضاف عبيدات، لقناة المملكة، أن نحو 150 ألف شخص تلقوا اللقاح المضاد للفيروس جزء منهم تلقوا الجرعتين، حيث إن الجرعة الثانية للأشخاص الذين أخذو الجرعة الأولى مخزنة. مؤكدا أنّ اللقاحات التي تتوفر تستعمل بشكل مستمر على الأولويات التي حددت في برنامج التطعيم الوطني.

وتابع: أن “شريحة معينة لا تسجل في المنصة ويوجد خطة لدى وزارة الصحة والمركز الوطني للإزمات لتطعيم فئات معينة (…) ضمن برنامج سيعلن عنه مستقبلا عندما تتوفر اللقاحات في الأسابيع المقبلة”.

وبين، أن 2.2 مليون جرعة من لقاح فايزر ستصل تباعا للأردن، وشحنة من لقاح أسترازينيكا ستصل الأردن خلال أسبوعين.

وأشار عبيدات، إلى أن “الحكومة جادة وتعمل بكل طاقتها لتوفير اللقاحات المضادة للفيروس بالأعداد المطلوبة؛ ويجب على المواطن أن مستعد لأخذ اللقاح لتسهيل عملية التطعيم”.

وقال، إن الوزارة لديها القدرة اللوجستية لإعطاء عدد كبير من المواطنين، قد تصل إلى تطعيم 30 أو 40 ألف شخص يوميا، مشيرا إلى أن إعطاء اللقاح لجيمع المواطنين مسؤولية وزارة الصحة.

وأكّد، أن أخذ اللقاح مهم للسيطرة على الوباء في الأردن؛ كما له دور مهم في السيطرة على الوباء عالميا.

وبشأن نسبة إشغال الأسرة المخصصة لعلاج كورونا قال “نسبة إشغال أسرّة كورونا في مستشفيات القطاع العام ضمن “المستوى الجيد وهذا مؤشر مريح”، وفقا لعبيدات الذي أشار إلى أن الإدخالات إلى المستشفيات ارتفعت من أسرة عزل أو عناية حثيثة أو أجهزة النتفس الاصطناعي.

ولفت، إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابية والوفيات يظهر ان الأردن يمر بمرحلة الانتشار المجتمعي.

وعن الاجراءات الحكومية التي أعلن عنها الأربعاء قال عبيدات إن إنتهائها، منوط بنسبة الالتزام بوسائل الوقاية سواء على مستوى الأفراد أو المنشآت.