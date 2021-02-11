عبيدات: ندرس أسباب ارتفاع إصابات كورونا في عمّان

عمان – قال وزير الصحة، الدكتور نذير عبيدات، إن الأيام الحالية تشهد ارتفاعا بعدد الفحوصات المخبرية لـ”PCR” الخاصة بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، ما يزيد عدد الإصابات.

وأضاف عبيدات، عبر اثير الأمن، أن إيجابية الفحوصات تشهد الأخرى ارتفاعا بالأرقام، ما يتطلب أخذ المؤشرات بجدية والنظر إلى الأرقام بأهمية.

ولفت إلى ان المملكة شهدت خلال الآونة الماضية فتح بعض قطاعات مغلقة وتقليل ساعات الحظر اليومي وإلغاء حظر يوم الجمعة، مؤكدا أن تلك التطورات تؤخذ بالحسبان ومراقبة للوضع الوبائي.

وأكد عبيدات، أن “الوضع الوبائي المحلي مرتبط بنظيره العالمي، فالوضع الوبائي العالمي مازال يسجل أعدادا كبيرة والوباء موجود، وكل ما يحدث عالميا قد ينعكس داخليا”.

وشدد على أن “فحوصات (pcr) ليست متركزة في عمّان، ولا تكون هي الأعلى بالمحافظات وفق نسبة الفحوصات على عدد سكان العاصمة، وأن نسبة إصابات كورونا في عمّان ارتفعت بشكل واضح، وهذا ما ندرسه بطريقة جدية”.

وختم عبيدات، “الالتزام بشكل عام في المملكة ليس بالمستوى المطلوب فيما يتعلق بارتداء الكمامة”.-(هلا اخبار)